Tak Stany Zjednoczone wspomagają budżet Kremla. Rekordowy import z Rosji

Jak wynika z danych amerykańskiej służby statystycznej w okresie styczeń-lipiec Stany Zjednoczone zwiększyły zakupy rosyjskich nawozów do rekordowej kwoty 944 mln dolarów, informuje agencja RIA Nowosti. Poprzedni rekord odnotowano w zeszłym roku, kiedy wartość zakupów za siedem miesięcy sięgnęła 900 mln dolarów. W tym roku wartość eksportu wzrosła o 5 proc.

W lipcu zakupy spadły trzykrotnie w porównaniu z czerwcem i o prawie 40 proc. w ujęciu rocznym – do 54,4 mln dolarów. To minimum od sierpnia 2021 r.

Rosja jest w tym roku drugim co do wielkości dostawcą nawozów do Stanów Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu znajduje się Kanada (ma największe złoża soli potasowej na świecie), która w ciągu siedmiu miesięcy dostarczyła USA nawozy o wartości 2,8 miliarda dolarów. W pierwszej piątce znalazły się także Arabia Saudyjska (484,4 mln dolarów), Izrael (216 mln dolarów) i Katar (214,2 mln dolarów). Kraje Bliskiego Wschodu korzystają z zasobów soli potasowych Morza Martwego, ale też często są tylko pośrednikami w sprzedaży.

W sumie Stany Zjednoczone ograniczyły import nawozów o 22 proc. w okresie styczeń-lipiec tego roku, do 6 miliardów dolarów. Zmniejszył się także amerykański eksport tej kategorii – o 36 proc., do 3,4 mld dolarów.