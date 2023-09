Nowy rodzaj sklepów na stacjach Orlen. Koncern ogłosił przetarg

Orlen czeka do 3 października na oferty dotyczące przygotowania analizy rynku, by zebrać informacje o dostępnych na rynku innowacyjnych rozwiązaniach dla małoformatowych obiektów sprzedaży. - Zakres zapytania dotyczy usługi dostarczenia i operacyjnej obsługi konceptu samoobsługowego punktu sprzedaży detalicznej dla produktów FMCG sieci Orlen - podał koncern.

Podkreślił, że aby bezpiecznie rozwijać koncepty handlowe, funkcjonujące poza stacjami paliw, zainteresowany jest przetestowaniem projektu samoobsługowych punktów sprzedaży detalicznej dla produktów FMCG, czyli sklepu oferującego zakupy bez udziału sprzedawcy. Sklepy bezobsługowe to oferta, która podbija polski rynek już od kilku lat. - To efekt wyjścia naprzeciw potrzebom konsumentów, oczekującym często dostępu do oferty także w godzinach gdy inne sklepy są zamknięte - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. - To także efekt rosnących kosztów działalności, zarówno jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników jak i inne operacyjne. Dlatego wszelkie usługi związane z automatyzacją będą się coraz bardziej upowszechniały - dodaje.

Pierwszy takie placówki już przed lat otworzył choćby Carrefour czy Bio Family, oferujące tylko produkty ekologiczne. Szybko jednak doszły kolejne, jak Żabka z formatem Nano. Dzisiaj sieć ma takich sklepów ok. 50, jeden działa choćby w Poznaniu na terenie Szpitala Wojewódzkiego. Sklep będzie czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W nowej Żabce będą mogli zaopatrzyć zarówno pacjenci, jak i ich goście oraz pracownicy.