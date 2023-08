Coraz skromniejsze codzienne zakupy. Dwie kategorie mają się najgorzej

Kategoria, dla której widać znaczne wzrosty ilościowe to m.in. mleka roślinne, których kupiliśmy więcej o 16 proc. NielsenIQ wyjaśnia, że to kategoria, w której wartości prozdrowotne są dla konsumentów ważniejsze niż cena. Ale jest to również kategoria, w której produkty marki własnej mają znaczny udział i w dużej mierze stoją za wzrostem. Równie intensywnie rosnącą grupą produktów są witaminy (11 proc.} i substytuty cukru (9 proc.}, co związane może być z intensyfikacją trendów prozdrowotnych i z rosnącymi obawami konsumentów o stan zdrowia. Widać też wzrost sprzedaży w kategorii przekąsek, szczególnie batonów muesli (o 25 proc.), a w koszyku chemiczno-kosmetycznym przede wszystkim kategorii kolorowych kosmetyków do twarzy (o 12 proc.) oraz do makijażu ust (o 20 proc.).

Jeśli chodzi o znaczenie kanałów sprzedaży, to dla obydwu koszyków widać wzrost ważności dyskontów: 2,6 pkt. proc. w koszyku spożywczym oraz 1,2 pkt. proc. w koszyku chemiczno-kosmetycznym. Trend taki wynika z faktu, że w czasach kryzysu, trudnych okresów finansowych dla konsumentów, następuje mocny zwrot ku tańszym produktom, w szczególności ku marce własnej. Według raportu NielsenIQ Shopper Trends 2023, 34 proc. deklaruje, że kupuje więcej produktów pod marką własną sieci handlowej niż w roku poprzednim. To przekłada się na wzrost wydatków w kanale dyskontów - 67 proc. respondentów deklaruje, że wydaje na zakupy najwięcej właśnie w dyskontach (wobec 60 proc. w badaniu rok wcześniej).

Z ważnych trendów dotyczących lokalizacji sprzedaży, warto jeszcze wspomnieć o konsekwentnym spadku znaczenia sklepów o małej powierzchni. Szczególnie widać to dla kategorii spożywczo-napojowych, gdzie spadek znaczenia sklepów małego formatu dla wartościowej sprzedaży całego koszyka wyniósł 2,6 proc. w okresie rocznym kończącym się na czerwcu 2023 r. Wynika to nie tylko ze wspomnianego wcześniej przenoszenia zakupów do sieci dyskontowych, ale również z malejącej liczby placówek małoformatowych, a przede wszystkim małych sklepów spożywczych, kiosków oraz sklepów alkoholowych - w ciągu roku (od stycznia 2022 do stycznia 2023) z rynku zniknęło prawie 2,3 tys. małych sklepów spożywczych.