Obietnice bez pokrycia? Skąd pieniądze na zwiększenie europejskich wydatków zbrojeniowych

Jak to faktycznie przełoży się na zwiększenie wydatków zbrojeniowych? Warto pamiętać, że ciężar zwiększonych wydatków zbrojeniowych dalej pozostanie w gestii poszczególnych rządów, a nie Komisji Europejskiej. Mimo że przewodnicząca von der Leyen mówi o tym, że ten plan pomoże zmobilizować „nawet 800 mld euro wydatków na obronność”, to 650 mld zostało wyliczone na założeniu, że państwa europejskie średnio zwiększą swoje wydatki o 1,5 proc. PKB – w cztery lata ma dać to właśnie 650 mld dodatkowych środków. Rola KE jest w tym taka, że nie będzie wliczać tych wydatków do procedury nadmiernego deficytu.

Jest to ruch, o którym mówi się już od miesięcy, i czas najwyższy, by wreszcie został wprowadzony w życie. Ale to nie zmieni tego, że w państwach członkowskich musi być wola polityczna, by podwyższyć te wydatki – działania KE mogą w tym pomóc, ale ostateczny głos należał będzie do rządów. A np. wydająca obecnie zaledwie 1,3 proc. swojego PKB na obronność Hiszpania już zapowiedziała, że do 2 proc. PKB to dojdzie... zapewne za pięć lat. Wydaje się więc, że wpływ KE na decyzje rządów w tym zakresie pozostanie jednak mocno ograniczony.

Konkretem wydaje się specjalny fundusz, z którego na działania związane z obronnością ma być przeznaczone 150 mld euro. Ze słów von der Leyen można wnioskować, że te środki mają być wydane na wspólne zakupy obronne w europejskim przemyśle obronnym. Chodzi m.in. o takie obszary, jak obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, amunicja czy systemy dronowe i antydronowe.

O ile z polskiej perspektywy pożyczanie z tego funduszu na duże zakupy wydaje się proste (można w ten sposób finansować np. zakup okrętów podwodnych), to znacznie większym problemem będzie to, by skorzystał także nasz przemysł zbrojeniowy. Wydaje się, że ten państwowy – poza nielicznymi wyjątkami – nie ma obecnie zdolności produkcyjnych, by poza realizacją zamówień dla Ministerstwa Obrony Narodowej produkować na eksport. A na dodatek niewiele robi, by je zwiększyć.

Być może z tych środków większy pożytek będzie miał w Polsce przemysł prywatny, który mocno inwestuje w zwiększenie swoich mocy produkcyjnych i zwiększa także zatrudnienie. Wiadomo, że część tego funduszu ma pokryć koszty zakupu uzbrojenia dla Ukrainy, co może szczególnie ucieszyć te podmioty, które eksportują swoje produkty do tego kraju – m.in. Grupę WB.