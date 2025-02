Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznesu: Zespół Brzoski ma 120 dni na deregulację

Kto może zgłaszać propozycje zmian przepisów poprzez stronę SprawdzaMy.com?

Każdy. Po to jest ta otwarta strona internetowa, aby każdy mógł złożyć swój postulat. Można tu też zgłaszać się do pracy nad deregulacją w zespołach roboczych. Potrzebujemy głów i rąk do pracy. Pracujemy pro publico bono, nie pobierając wynagrodzenia. Takiej postawy oczekujemy od tych, którzy zgłaszają się do kooperacji.

Pierwszy pakiet tematów, nad którymi pracujecie, już znalazł się na waszej stronie. Co w nim jest?

Na pierwszy ogień poszło ponad 20 tematów. Wśród nich jest kwestia wprowadzenia domniemania niewinności podatnika w jego rozliczeniach z fiskusem. Obecnie w polskim systemie podatkowym ta zasada ciągle nie obowiązuje. Oznacza to, że w razie wątpliwości to podatnik musi udowodnić, że działał zgodnie z przepisami, gdy tymczasem to urząd skarbowy powinien wykazywać, że ewentualnie doszło do naruszenia. Postulujemy też m.in. zastosowanie instytucji „milczącego załatwienia sprawy”, niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki, a także nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy czas trwania kontroli podatkowej przekroczy sześć miesięcy. To zmiany na poziomie rozporządzeń. W przypadku ustaw podpowiadamy zmniejszenie o połowę częstotliwości kontroli działalności gospodarczej, ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, egzekwowanie zasady „Unia Europejska plus zero”, czyli niedodawania krajowych przepisów do dyrektyw unijnych, zrównanie wagi dokumentów elektronicznych z papierowymi czy ograniczenie nadużyć w stosowaniu aresztów tymczasowych wobec obywateli. To na początek.

Jak dalej będą przebiegały prace? Zostaniecie zasypani propozycjami zmian i co dalej?

Mamy wewnętrzny system filtrów, bo oczywiście musimy te sprawy posegregować, poukładać zgodnie z listą priorytetów. Zaczynamy od tych, które mają szeroki zasięg działania, wpływają na jakość życia i funkcjonowania setek tysięcy osób i firm. Ale w razie potrzeby będziemy się też oczywiście mierzyć z tymi ograniczeniami i barierami, które dotykają na przykład jakąś wąską grupę zawodową. Co poniedziałek chcemy publikować kolejne grupy tematów czy propozycji rozwiązań prawnych, którymi będziemy się zajmować, nad którymi będziemy pracować. Mamy ambitny plan, by w ciągu 120 dni przygotować zestaw kilkuset przepisów, które wymagają pilnych zmian deregulacyjnych. Chcemy przy tym zaproponować, jak je ewentualnie zmienić, czym zastąpić. Będą też oczywiście te, które w naszej ocenie powinny po prostu zniknąć.

Przed wami nad deregulacją pracowało kilka innych zespołów.

Od razu zapewniam, że wiemy o tych pracach i będziemy sięgali do dorobku innych zespołów. Nie chodzi o to, żeby wyważać otwarte drzwi, wręcz przeciwnie, chcemy korzystać z tego, co poprzednicy zrobili.

Jak będzie wyglądała wasza współpraca ze stroną rządową?

Mamy mieć osobę wskazaną do kontaktów i koordynacji z naszym zespołem. Premier Donald Tusk wyraźnie zadeklarował, że to jest dla niego bardzo ważna inicjatywa i podobnie jak Rafał Brzoska stał się on twarzą tego projektu.