Inflacja we Francji mocno zmalała, we wrześniu do 1,1 proc. z 1,8 w sierpniu, ale koniunktura gospodarcza nie jest dobra z powodu niepewnej sytuacji politycznej i konieczności drastycznego zmniejszenia wydatków z budżetu. Spodziewany wzrost bezrobocia utrudni życie ludziom o najniższych dochodach. Kaprysy pogody, gwałtowne deszcze wywołujące powodzie praktyczniew całym kraju i zbliżająca się zima są dodatkowymi czynnikami pogarszającego się poziomu życia.

Potwierdza to ogłoszony w minionym tygodniu raport urzędu statystycznego INSEE o dochodach i majątku rodzin, który ocenia, że 11,2 mln Francuzów żyje w biedzie. Z tej liczby 2 mln osób znajduje się w skrajnej nędzy, są to m.in. bezdomni (200 tys.), pensjonariusze domów opieki lub lokatorzy tanich mieszkań socjalnych budowanych w latach 50. dla pracowników sezonowych z Afryki Płn. (260 tys.). Są to ludzie nie mający dóbr materialnych, pozbawione kontaktów społecznych, praktycznie bez dochodów.

Najsłabszymi grupami społecznymi są bezrobotni, poziom ubóstwa tych ludzi przekracza 35 proc., rodziny samotnie wychowujące dzieci, zwłaszcza kobiety (32,3, proc.) i młodzież do 18 lat (20,6 proc.). Dla INSEE niepokojącą liczbą jest 2,76 mln biednych dzieci; gdy mają oboje rodziców, to w niedostatku żyje 15,8 proc., ale gdy żyją w niepełnych rodzinach, to poziom ubóstwa rośnie do 38 proc.

Strefa ubóstwa zwiększała się w ostatnich 25 latach — uważa Anne Jaubertie, szefowa działu dochodów rodzin. W 2004 r. zaliczało się do niej 12,4 proc. społeczeństwa, w 2018 r. było to 14,5 proc. na skutek obniżenia zasiłku mieszkaniowego APL, od tamtego roku ta wielkość wahała się wokół 14 proc., a pod koniec 2022 r. doszła do 14,4 proc. Finansowy poziom ubóstwa ustalono wówczas na 1216 euro miesięcznie, a średni poziom utrzymania wynosił wtedy 2026 euro dla jednej osoby, 3042 euro na pary bez dzieci i 4259 euro dla pary z dwójką dzieci.