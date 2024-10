Czy państwu potrzebne są hotele? Szef MSZ pyta o Polski Holding Hotelowy

Jaka przyszłość Polskiego Holdingu Hotelowego

Grupa chwali się poszerzaniem sieci obiektów, wzrostem przychodów, silną pozycją na rynku itp. Nieoficjalnie jednak PHH był postrzegany jako „przechowalnia” dla ludzi związanych z rządem PiS. W 2023 r. wybuchł skandal, gdy były pracownik PHH podał, że w hotelach zarządzanych przez grupę służby specjalne nieformalnie inwigilowały gości. Władze PHH stanowczo temu zaprzeczyły.

– Co do zasady państwo powinno posiadać jak najmniejszy udział w gospodarce, ograniczony jedynie do obszarów strategicznych. Hotele z pewnością nie należą do tych obszarów – komentuje też Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club. Zdaniem ekonomistów PHH trzeba więc sprywatyzować.

Będzie przegląd spółek Skarbu Państwa

A czy wypowiedź ministra Sikorskiego może być sygnałem do powrotu przez gabinet Donalda Tuska do zarzuconego przed laty procesu prywatyzacji w Polsce? W odpowiedzi na nasze pytanie MAP odsyła do wywiadu z ministrem Jaworowskim z początku września tego roku, gdzie podkreśla on, iż obecnie nie ma żadnych bezpośrednich planów prywatyzacyjnych. Ale szef MAP zapowiedział wówczas również przegląd listy spółek będących w posiadaniu Skarbu Państwa.

– Jeśli spojrzeć na portfolio naszych spółek, to są tam mniejsze firmy, które jak się spojrzy na zakres ich działalności gospodarczej, to czasami trudno uzasadnić, dlaczego one miałyby mieć udział Skarbu Państwa. Jesteśmy przed ostatecznym przeglądem, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie we wszystkich Skarb Państwa powinien mieć udziały – mówił minister Jaworowski na antenie TVN.

– Rzeczywiście ta lista jest dosyć absurdalna, są tam fabryki sklejek, obrabiarek do drewna, ceramiki, są firmy budowlane, remontowe, jest nawet chłodnia. Takich dziwnych aktywów, których państwo powinno się szybko pozbyć, jest dosyć sporo – zaznacza Marcin Zieliński. – A idąc dalej, oczekiwalibyśmy, by proces prywatyzacji objął wszystkie obszary, z wyjątkiem strategicznej infrastruktury związanej z bezpieczeństwem – podkreśla Zieliński.

Co można jeszcze sprywatyzować

– Mam nadzieję, że rząd przygotuje swego rodzaju rachunek sumienia, dokona przeglądu i wskaże podmioty, które powinny być sprzedane, skoro do dziś państwo posiada mienie, które nie ma nic wspólnego z tzw. srebrami narodowymi – wskazuje też Łukasz Bernatowicz. – A tam, gdzie udział państwa jest konieczny, tam własność publiczną bym zostawił – dodaje.