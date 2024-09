We wtorek za podniesieniem podatków głosowało 224 deputowanych, 30 było przeciw, 37 wstrzymało się od głosu, a nie wzięło udziału w głosowaniu aż 38 ukraińskich parlamentarzystów. To ich brak zadecydował, że podwyżki nie przeszły w pierwszym czytaniu i zostały skierowane do drugiego czytania.

Podwyżka podatków – komu i o ile?

Głosowanie miało miejsce w dniu przybycia do Kijowa piątej misji MFW, dzięki której Ukraina może jesienią otrzymać 1,1 miliarda dolarów. Warunkiem jest m.in. podniesienie podatków.

Po raz pierwszy od początku inwazji rosyjskiej rząd Ukrainy zaplanował podwyżkę podatków, w szczególności zwiększenie kwoty podatku wojskowego i wprowadzenie go dla indywidualnych przedsiębiorców. Pod koniec sierpnia grupa robocza w parlamencie uzgodniła zmiany w rządowym projekcie ustawy podwyższającej podatki.

Ustawa przewiduje w szczególności podwyższenie stawki podatku wojskowego dla dużych firm z 1,5 proc. do 5 proc. dochodu. Ustanawia też podatek wojskowy w wysokości 1 proc. dochodu dla osób fizycznych, a dla przedsiębiorców indywidualnych – na poziomie 10 proc. płacy minimalnej.