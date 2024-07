Prezydent starał się rozwiewać ich obawy, że doszło do kryzysu politycznego we Francji. — Oczywiście to spotkanie było trochę specjalne po wydarzeniach politycznych z ostatnich tygodni. Jego celem, było wyjaśnienie zagranicznym prezesom decyzji prezydenta, zwłaszcza o rozwiązaniu parlamentu. Dla inwestorów zagranicznych liczy się przede wszystkim realizowana polityka, ciągłość i stabilizacja. zapewnienie pewności działania. Prezydent starał się uspokoić prezesów co do podjętych decyzji — cytuje Reuter wyjaśnienia doradcy Macrona.

Wcześniej dyrektor finansowy grupy LVMH, Jean-Jacques Guiony stwierdził, że niepewność polityczna i dotycząca podatków we Francji zaszkodziła planom firmy skupu własnych akcji z rynku. — Obecny albo poprzedni rząd mówiły o atakach na skup akcji. Nikt nie wie, co przyszły rząd zechce zrobić, więc na razie lepiej nie robić nic — powiedział inwestorom po ogłoszeniu gorszego bilansu II kwartału.

Dla Laurenta Vavre, dyrektora finansowego dostawcy podzespołów samochodowych Opmobility producenci lubią stabilizację. A gdy polityka zmienia się co 3 minuty, Ol nigdy nie jest dobrze. W przemyśle brak widoczności oznacza stres i brak inwestowania. Jean-Laurent Bonnafé, prezes banku BNP Paribas uważa, że nowy premier będzie musiał ograniczyć wydatki, bo sytuacja finansowa Francji jest zła. — Trudno zrozumieć, kto będzie nowym premierem, kto ministrem finansów, ale nie jest trudno zrozumieć, że w końcu ten kraj potrzebuje większej dyscypliny w wydatkach publicznych — powiedział.