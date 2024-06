Ile Kreml wydaje na wojnę? I dlaczego rosyjskie banki boją się ją finansować?

Poszukiwany prywatny inwestor

Według niego w takim systemie instytucje finansowe muszą być skłonne do podejmowania ryzyka w dobrym tego słowa znaczeniu. „Ponieważ obecnie cały istniejący system jest zaprojektowany w taki sposób, że banki, jeśli przestrzegają prawa i działają w ramach swoich ram regulacyjnych, to mają ograniczone możliwości podejmowania długoterminowego ryzyka inwestycyjnego. A to (ryzyko-red) obiektywnie istnieje” – przyznał bankier. Dodał, że kwestia długoterminowego finansowania wsparcia gospodarki może być znacząca niż kwestia bazowej stopy procentowej, ale jednocześnie bardziej złożona.

Zdaniem Fradkowa, konieczne jest także zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz zespołów badawczo-rozwojowych i skupienie się na pozabudżetowym (prywatnym -red.) finansowaniu przemysłu obronnego.

- Przemysł obronny stał się lokomotywą i motorem gospodarki – podkreślił Fradkow. Ostrzegł jednak przed pułapkami, jakie mogą wyniknąć z napływu pieniędzy do tej branży. „Trzeba starać się, aby przemysł obronny, biorąc pod uwagę nowe plany i wielkość wydatkowanych środków, w tym finansowych, rozwijał się jak w normalnej gospodarce – podsumował szef Promswiazbanku.

Czytając między wierszami — by nie rosła produkcja tych samych rakiet czy pocisków na potrzeby wojny, ale by sektor był rentowny, innowacyjny i rozwojowy.

Zbrojenia pożerają budżet Rosji

Tymczasem budżet wojskowy Rosji rośnie z roku na rok. W 2024 r. łączne wydatki z działu „obronność i bezpieczeństwo” wyniosą 8,7 proc. PKB – ogłosił niedawno Putin. Nie sposób tego zweryfikować, wydatki mogą być większe, ale rosyjski reżim od początku wojny utajnił dużą część rosyjskiego budżetu.

Zachodni eksperci nazwali nową strukturę rosyjskiej gospodarki „wojskowym keynesizmem”. Keynesizm wojskowy to polityczno-gospodarcza doktryna Johna Maynarda Keynesa, w której duże wydatki państwa na zbrojenia zapewniają rozwój nowoczesnych technologii, a co najważniejsze, zatrudnienie i wzrost poziomu życia ludności. Rosyjscy analitycy wątpią, czy takie określenie ma do Rosji pełne zastosowanie. Mianowanie nowym ministrem obrony ekonomisty Biełousowa może jednak oznaczać, że Kreml też zrozumiał, iż nie da się całej gospodarki oprzeć na produkcję kałasznikowów i rakiet z czasów sowieckich.