Hiszpania liderem wzrostu w eurolandzie

Od okresu pandemii, która wywołała skok deficytu budżetowego do 10,1 proc. w 2021 r. różnica między wydatkami i przychodami zmalała o 6,4 pkt proc., do równowartości 60 mld euro — podkreśliła minister finansów, Maria Jesus Montero. — To było największe zmniejszenie deficytu we historii Hiszpanii, a było możliwe mimo dużych wydatków na złagodzenie skutków inflacji — dodała. Według wyliczeń rządu, uruchomiono w ubiegłym roku 17 mld euro na utrzymanie siły nabywczej rodzin, odczuwających wzrost cen. Bez tego Hiszpania miałaby spadek o 2,5 proc. — stwierdziła pani minister w relacji dziennika „La Tribune”.