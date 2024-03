Polish Economic Forum. Studencka konferencja podsumuje 35 lat transformacji

Jak pielęgnować ducha przedsiębiorczości w Polsce? – na to pytanie mają odpowiedzieć uczestnicy debaty, która w piątkowe popołudnie rozpoczyna w Londynie LSE SU Polish Economic Forum, dwudniową konferencję zorganizowaną przez polskich studentów London School of Economics and Political Science (LSE). A konkretnie przez LSE SU Polish Business Society, stowarzyszenie zrzeszające Polaków uczących się w tej jednej z najlepszych szkół wyższych na świecie. „Rzeczpospolita” jest patronem medialnym konferencji.

Młode talenty i potencjalni pracodawcy

- Chcemy, by Forum było miejscem konstruktywnej dyskusji o przyszłości naszego kraju z udziałem światowej klasy akademików, doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów - podkreśla Marta Grzana, współprzewodnicząca LSE SU Polish Business Society. W tej dyskusji wezmą udział nie tylko studenci LSE, bo wśród ponad 700 uczestników forum są również Polacy studiujący na innych czołowych uczelniach świata.

Polish Economic Forum jest dla nich nie tylko okazją do debat o przyszłości polskiej gospodarki, ale także do kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Pomagają w tym warsztaty organizowane dla uczestników konferencji przez jej biznesowych partnerów. Londyńskie Forum to również możliwość integracji i networkingu młodych Polaków studiujących na najlepszych uczelniach, którzy nie chcą tracić kontaktu z ojczyzną. Wielu z nich swoją przyszłość zawodową wiąże zresztą z karierą w kraju (choć niekoniecznie od razu po studiach).

- Forum jest dobrą okazją na poznanie zafascynowanych ekonomią rówieśników, którzy chcą mieć wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądał nasz kraj. Wiele w tym zakresie możemy nauczyć się od ekspertów, polityków i biznesmenów, którzy ukształtowali rzeczywistość, w której żyjemy i zmagają się z wyzwaniami, przed którymi obecnie stoi polska gospodarka — podkreśla Ignacy Łuka, współprzewodniczący LSE SU Polish Business Society.

Londyńska szansa startupów

W programie tegorocznej konferencji, obok kilku dyskusji i wystąpień ekspertów, znalazły się cztery panele dyskusyjne. Poza debatą o rozwoju przedsiębiorczości i czynników wzrostu w biznesie, uczestnicy Forum będą rozmawiać o wykorzystaniu technologii do zwiększenia produktywności, kosztach energii w polskim przemyśle i makroekonomicznych strategiach post-transformacyjnych. - Będziemy dyskutować w dużej mierze o problemie pułapki średniego dochodu i mamy nadzieję dołożyć cegiełkę do jej uniknięcia – dodaje Ignacy Łuka.