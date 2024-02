Donald Trump już nie lubi szefa Fed Jerome’a Powella. „Nie mianuję go ponownie”

„Wygląda na to, że próbuje obniżyć stopy procentowe, może po to, by ludzie zostali wybrani, nie wiem” – powiedział Trump w wywiadzie dla Marii Bartiromo z Fox Business Network. „Myślę, że zrobi coś, co prawdopodobnie pomoże Demokratom, jeśli obniży stopy procentowe” – powiedział Trump zapytany czy jego zdaniem kraj uniknie recesji. Były prezydent powiedział, że ma „kilka możliwości” na stanowisko kolejnego przewodniczącego Fed, ale odmówił podania nazwisk ewentualnych kandydatów.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Fed nie jest jeszcze przekonany do cięcia stóp Amerykański bank centralny zdusił rynkowe nadzieje na obniżkę stóp w marcu. Inwestorzy liczą teraz, że dojdzie do niej na początku maja.

Jerome Powell przyznał, że Fed rozważa obniżki stóp procentowych, aby obniżyć je z najwyższych poziomów od wielu dekad, mających na celu walkę z wysoką inflacją. Wykluczył obniżki stóp procentowych już w marcu, sugerując, że mogą nastąpić w tym roku.

Decyzja o opóźnieniu obniżek stóp procentowych została w zasadzie podjęta po tym jak Biuro Statystyki Pracy poinformowało, że w styczniu gospodarka amerykańska utworzyła aż 353 000 nowych miejsc pracy.

Natomiast Donald Trump oskarżył Powella o „polityczność”, mimo, iż on sam mianował go na stanowisko przewodniczącego Fed w 2017 r. Powell został ponownie mianowany przez prezydenta Joe Bidena w 2021 r.