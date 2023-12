UE przyjęła 12 pakiet sankcji. Cios w diamenty, metalurgię, ropę i LPG

Kontrole i ograniczenia importu i eksportu

Rada dodała 29 nowych podmiotów do listy podmiotów bezpośrednio wspierających kompleks militarno-przemysłowy Rosji w jej wojnie agresywnej przeciwko Ukrainie. Będą podlegać zaostrzonym ograniczeniom eksportowym dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. Część z tych 29 podmiotów należy do państw trzecich zaangażowanych w obchodzenie ograniczeń handlowych lub to podmioty rosyjskie zaangażowane w rozwój, produkcję i dostawy komponentów elektronicznych dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Ponadto dzisiejsza decyzja rozszerza listę produktów objętych ograniczeniami, które mogą przyczynić się do udoskonalenia technologicznego rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa, o: chemikalia, baterie litowe, termostaty, silniki prądu stałego i motory do bezzałogowych statków powietrznych, obrabiarki i części maszyn .

UE wprowadziła dalsze ograniczenia w imporcie towarów, które generują dla Rosji znaczne dochody i tym samym umożliwiają kontynuację agresywnej wojny przeciwko Ukrainie, takich jak surówka hutnicza, druty miedziane i aluminiowe, folia, rury i przewody rurowe o łącznej wartości wartości 2,2 miliarda euro rocznie. Wprowadza się nowy zakaz importu skroplonego propanu (LPG) z 12-miesięcznym okresem przejściowym.

Są wyjątki

Tak jak informowaliśmy rano, Unia podjęła decyzję o wprowadzeniu „pewnych wyjątków od ograniczeń importowych dotyczących przedmiotów użytku osobistego” Rosjan. Chodzi o artykuły higieny osobistej lub odzież noszona przez podróżnych lub znajdująca się w ich bagażu, a także w przypadku samochodów posiadających tablice rejestracyjne pojazdu dyplomatycznego umożliwiających wjazd do UE.

Dodatkowo, aby ułatwić wjazd do Unii obywatelom UE mieszkającym w Rosji, państwa członkowskie mogą zezwolić na wjazd ich samochodom, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone na sprzedaż i są wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego.