Agencja Moody's: za duże deficyty w USA

Ta agencja jest jedyną z trzech najważniejszych na świecie, która utrzymała najwyższą ocenę wiarygodności kredytowej Stanów Zjednoczonych. Fitch obniżyła ją z AAA do AAplus w sierpniu, a S&P już od 2011 r. utrzymuje tę ocenę na poziomie AAplus.

Na tydzień przed kolejnymi ważnymi negocjacjami w Kongresie dla uniknięcia paraliżu budżetowego (shutdown) Moody's obniżyła perspektywę wiarygodności kredytowej USA, co wskazuje, że obniżenie zasadniczej noty jest możliwe w średnim terminie.

Agencja uznała, że w warunkach wysokich stóp procentowych i bez decyzji budżetowych ograniczających wydatki rządu federalnego albo zwiększających przychody można spodziewać się, że deficyty w Stanach będą bardzo duże osłabiając możliwość zaciągania nowych pożyczek.

Zadłużenie przekracza PKB

Deficyt budżetowy w USA doszedł do kolosalnej sumy 1695 mld dolarów, a z powodu podwyższenia stóp procentowych przez bank centralny w ramach walki z inflacją koszty zaciągania nowych długów przez władze mocno wzrosły. Obsługa zadłużenia wyniosła w tym roku 879 mld dolarów, o 162 mld więcej niż w 2022 r. A nie wygląda na to, by te stopy zmalały, a raczej wręcz przeciwnie — według prezesa Fed, Jerome Powella.