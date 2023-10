MFW: Konflikt izraelsko-palestyński może wywołać globalną recesję

Według Bloomberg Economics dzisiaj dla globalnej gospodarki są trzy scenariusze. Wszystkie zależne sytuacji na Bliskim Wschodzie.

W 2014 roku, po tym jak trzech Izraelczyków zostało porwanych i zabitych przez Hamas, rząd w Tel Awiwie najechał na Strefę Gazy. Zginęło wówczas 2 tys. Palestyńczyków. Konflikt ograniczył się jednak do terytorium palestyńskiego i izraelskiego. Ropa gwałtownie podrożała i równie szybko staniała. Tyle że wówczas nie było problemu z irańską ropą i zwiększającymi się dostawami tego surowca na rynki światowe i wojną w Ukrainie.

Zresztą ropa byłaby (przy ograniczeniach wydobycia ze strony Rosji i Arabii Saudyjskiej) znacznie droższa, gdyby nie to, że na rynku pojawia się codziennie 700 tys. baryłek z Iranu. Wstrzymanie tych dostaw bądź ich ograniczenie z powodu skrupulatniejszego przestrzegania sankcji, spowodowałoby, że za baryłkę Brent trzeba byłoby dzisiaj zapłacić 3-4 dol. więcej, czyli 93-94 dolary. To globalna gospodarka jest w stanie wchłonąć.

Jest jak najbardziej możliwa. Już doszło do wymiany ognia między Izraelem a Hezbollahem, silnie wspieranym przez Iran. A skoro bazą Hezbollahu jest Liban, a doszło do ataków na Syrię i z Syrii, to regionalny konflikt, czyli między Izraelem a Iranem jest prawdopodobny.

Czytaj więcej Transport Turyści wydają tysiące, by wydostać się z Izraela. Płacą za kolejne odwołane loty Wielu zagranicznych turystów utknęło w Izraelu po ataku Hamasu i musi sięgnąć głęboko do kieszeni, by wrócić bezpiecznie do domu. Brytyjscy podróżni wydają już tysiące na bilety lotnicze na kolejne odwołane loty.

Gospodarka, także światowa, ucierpiałaby wtedy znacznie bardziej, niż w przypadku scenariusza 1. Byłaby to przynajmniej powtórka z sytuacji w roku 2006, kiedy doszło do krótkiego, ale gwałtownego spięcia na linii Tel Awiw- Teheran. Wzrost cen ropy szacowany jest w tym przypadku na ok 5 dol. za baryłkę. Jeszcze większe niebezpieczeństwo groziłoby, gdyby do konfliktu włączyły się Egipt i Tunezja, czyli mogłoby dojść do serii protestów regionalnych i powtórki z Arabskiej Wiosny.