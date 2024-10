Żabka ucieszyła giełdę. Inwestorzy nie zbili kokosów na debiucie

Tomasz Bardziłowski, prezes GPW, nie ukrywał zresztą, że debiut Żabki jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla całego polskiego rynku.

– To wyjątkowy dzień dla warszawskiej giełdy, polskiego i europejskiego rynku kapitałowego. IPO Żabki to największe IPO na GPW od wielu lat. To jest moment, na który długo czekaliśmy. Jest to otwarcie nowego rozdziału w historii GPW. Po trudnym okresie mamy znów wielki debiut na GPW. IPO Żabki to argument, którego nie zawahamy się użyć, by mówić o tym, że warto wejść na giełdę, myśleć o giełdzie i rynku kapitałowym – mówił podczas uroczystości z okazji debiutu Bardziłowski.

– Jestem przekonany, że Żabka ma przed sobą okres dynamicznego rozwoju. Wierzę, że jest to spółka, która swoją innowacyjnością będzie podbijać rynek międzynarodowy i będzie przykładem dla innych firm, również w tym, jak wykorzystywać rynek kapitałowy – podkreślał Bardziłowski.

Ważny sygnał

Udana oferta Żabki sprawiła, że całemu polskiemu rynkowi kapitałowemu spadł kamień z serca. Rynek ofert publicznych przez ostatnie lata tkwił bowiem w marazmie. Ostatnim debiutem (nie licząc przejść z NewConnect) była firma Murapol. Pojawiła się ona na giełdzie pod koniec ubiegłego roku, ale był to jedyny debiut w 2023 r. Wartość tamtej oferty wyniosła jednak jedynie 364 mln zł. Aby znaleźć na GPW oferty, których wartość przekroczyła 1 mld zł, trzeba się cofnąć aż do 2021 r.

Tymczasem jak pokazało IPO Żabki, pieniądze na rynku są. Czy to może skłonić inne spółki do tego, by szukać na nim kapitału?