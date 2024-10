Ruszyła VI edycja Gry Giełdowej Parkiet Challenge – sprawdź swój talent inwestycyjny i zawalcz o nagrody!

Rozpoczęta właśnie VI edycja Gry Giełdowej Parkiet Challenge to kolejna niepowtarzalna okazja dla wszystkich, którzy pragną pogłębić wiedzę na temat giełdy oraz przetestować swoje umiejętności inwestycyjne. To szansa na zdobycie praktycznych doświadczeń w świecie inwestycji, z wykorzystaniem wirtualnych pieniędzy, na rzeczywistych wycenach rynkowych. W dotychczasowych edycjach naszej gry udział wzięło już łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób. Gra inwestycyjna może być dobrym wstępem do realnego świata finansów i inwestycji na własną rękę. Zapraszamy więc do wejścia na parkiet!

– Parkiet Challenge to najlepsza na rynku szkoła inwestowania. Biorąc udział w naszej Grze Giełdowej, można tylko zyskać: przede wszystkim praktyczną wiedzę o giełdzie i mechanizmach nią rządzących, ale także cenne nagrody pieniężne – mówi Cezary Szymanek, redaktor naczelny „Parkietu”.



Gra podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy to etap główny obejmujący cztery tygodnie rywalizacji. W każdym tygodniu wyłonieni będą najlepsi gracze, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Drugim etapem jest dogrywka, czyli ostatnia szansa na awans do finału. Trzeci etap to wielki finał. Dziesięć osób – osiem z etapu głównego i dwie z dogrywki – zakwalifikuje się do finałowej rozgrywki, która odbędzie się 4 grudnia w siedzibie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Uczestnicy będą obracać kontraktami terminowymi notowanymi na GPW. To właśnie tam zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Na zwycięzcę wielkiego finału czeka 20 tys. zł. Za drugie miejsce przewidziane jest 10 tys. zł, a za trzecie – 5 tys. zł. Rejestracji można dokonywać na stronie gra.parkiet.com.

Organizatorem konkursu jest Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, najstarszy ekonomiczny dziennik w Polsce, a współorganizatorem Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.