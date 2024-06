Tomasz Bardziowski, prezes GPW: Giełda Papierów Wartościowych musi wrócić do swoich korzeni

Giełdę z zewnątrz bardzo często postrzega się przez pryzmat zmian cen akcji notowanych spółek. Patrząc wewnątrz, są to przede wszystkim ludzie. Przychodząc na GPW, spotkałem znajome twarze z rynku kapitałowego. Są to często wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Oni też czekali na to, aż pojawi się wspólny cel, a tym celem jest teraz to, aby giełda i rynek kapitałowy znowu były ważne dla gospodarki. To jest priorytetem, jeśli chodzi o strategię firmy. Chcemy wrócić do korzeni – po to, abyśmy jako cały rynek kapitałowy i ludzie, którzy go tworzą, faktycznie poczuli się ważnym elementem całej gospodarczej układanki.

Jak daleko odeszliśmy od tych korzeni?

Na szczęście nie tak daleko, by do nich nie wrócić. Aby jednak skoncentrować się głównie na kwestiach związanych z rynkiem kapitałowym, to tu na giełdzie najpierw musimy poświęcić trochę czasu na uporządkowanie projektów niezwiązanych z rynkiem kapitałowym. One są ciekawe i zapewne mają szanse powodzenia, ale odciągają nas od najważniejszych rzeczy. GPW jako spółka nie jest właściwym miejscem na rozwijanie start-upów. Od giełdy, pełniącej funkcję organizatora rynku, oczekuje się utrzymania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego czy też compliance. Trudno wyobrazić sobie, jak można być zwinnym, elastycznym start-upem działającym w różnych, niezwiązanych z finansami dziedzinach, a jednocześnie spełniać nasze surowe standardy.

W przypadku praktycznie wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa nie ma firmy, w której nowy zarząd na początku nie odkrywałby „trupów w szafach”. Na GPW dużo ich było?

Giełda jest specyficzną instytucją, która podlega ścisłemu nadzorowi. Ten nadzór korporacyjny, szczególnie w ostatnich miesiącach przed moim powołaniem, przyczynił się do tego, że pewne projekty o podwyższonym ryzyku nie zostały rozpoczęte. Wieloma istniejącymi projektami na pewno można było jednak zarządzać w sposób bardziej efektywny.