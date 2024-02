Czwórka kandydatów Skarbu Państwa do Rady Giełdy

Nadzwyczajne walne zgromadzenie decydujące o wyborze członków Rady Giełdy, a także o wyborze nowego prezesa ma się odbyć w poniedziałek.

Reklama

Nadzwyczajne walne zgromadzenie GPW decydujące o wyborze członków Rady Giełdy, a także o wyborze nowego prezesa ma się odbyć w poniedziałek. Do tej pory na liście kandydatów do rady nadzorczej GPW były cztery osoby. SII zgłosiło do niej Artura Rzepkę. Allianz OFE proponuje kandydaturę Małgorzaty Rusewicz, prezes IZFiA oraz IGTE. Na liście kandydatów jest także ekspert z zakresu ładu korporacyjnego Piotr Rybicki, który zgłosił sam siebie, a także inwestor Mariusz Patrowicz, którego zgłosił jego syn Damian.

Rynek czekał jednak na ruch ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych. To Skarb Państwa, dzięki uprzywilejowaniu, ma większość głosów na walnym zgromadzeniu GPW. W piątek oficjalnie poznaliśmy już kandydatów MAP do Rady Giełdy.

Czytaj więcej Energia Prezes Enei odwołany. Paweł Majewski żegna się ze stanowiskiem Rada nadzorcza Enei odwołała prezesa Pawła Majewskiego, a delegowana do pełnienia funkcji prezesa została Monika Starecka, członkini rady nadzorczej. Było to pierwsze posiedzenie rady w nowym składzie.

Wśród nich jest Jerzy Kalinowski ostatnio związany z Priscus Finance. Wcześniej pracował m.in. w grupie KPGM oraz PwC. Jak czytamy w jego życiorysie, jest specjalistą w zakresie zarządzania, strategii biznesowych, budowy wartości przedsiębiorstw, transformacji cyfrowej, oraz wykorzystania cyfrowych technologii, innowacji i startupów.