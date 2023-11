WIG z atakiem na szczyt

Wczoraj WIG mocno rósł i podczas sesji ustanowił szczyt na 75 236 pkt, przebijając poziom z 8 listopada 2021 r., czyli 75 018,06 pkt. Po południu spadł jednak poniżej 75 tys. pkt. Dziś rano na warszawskiej giełdzie panował marazm, ale po kilku godzinach popyt nieco przybrał na sile. Przed godz. 12 WIG zyskiwał ponad 0,6 proc. i miał wartość 75 285 pkt. To zatem nowy śródsesyjny rekord wszechczasów. Jednak już po kilku minutach skala wzrostów spadła do 0,5 proc. - indeks obecnie ma wartość 75 135,32 pkt.

WIG20 idzie w górę o 0,3 proc. i oscyluje w okolicach 2259 pkt. Wśród największych spółek zyskują dziś akcje Allegro, ale skala wzrostów nie jest duża, około 1-proc. Natomiast najmocniej przecenione blue chips to dziś Asseco Poland, Kęty, JSW i PZU. Z kolei mWIG40 zyskuje 0,9 proc., a sWIG80 0,8 proc.

Wartość obrotów na GPW nie jest dziś wysoka. Od rana właściciela zmieniły walory o wartości wynoszącej zaledwie 270 mln zł.

Niewielkie zmiany indeksów obserwujemy na innych europejskich giełdach. Francuski CAC40 spada o 0,1 proc., niemiecki DAX zyskuje 0,2 proc., a wskaźnik Stoxx Europe 600 jest symbolicznie 0,01 proc. nad kreską. Inwestorzy czekają m.in. na protokół z posiedzenia Fed. Może być on wskazówką co do tego, czego można się spodziewać w kolejnych miesiącach w zakresie polityki pieniężnej.

Na rodzimym rynku poznaliśmy dziś dane GUS, według których ceny produkcji przemysłowej w październiku 2023 r. spadły rok do roku o 4,1 proc., a w ujęciu miesięcznym o 0,5 proc. Z kolei produkcja przemysłowa w październiku 2023 r. wzrosła o 1,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,1 proc.