Znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności gastronomicznej w efekcie rosnących kosztów pracy, energii i obciążeń podatkowych jest widoczny w cenach. W szczególności dotyczy to najczęściej kupowanych dań. Przykładowo, za minimalne wynagrodzenie w marcu br. można było kupić 128 kotletów schabowych, a we wrześniu – 124.

Mniej schabowych i pizzy

Nie inaczej jest z kebabem. W marcu za minimalną pensję można było kupić średnio 151 jego porcji, we wrześniu – 148. Porcji pierogów jeszcze wiosną można być mieć za tę kwotę 177, zaś obecnie 168. Potencjał zakupu pizzy spadł natomiast ze 113 porcji w marcu do 111 we wrześniu.

Jeszcze bardziej zmalała siła nabywcza osób o dochodach na poziomie mediany i wyższych. Za przeciętne wynagrodzenie w marcu można było kupić 299 kotletów schabowych, a we wrześniu – już o 20 mniej.

Wskaźnik Pyszne.pl, obrazujący zmianę poziom cen w gastronomii w październiku 2024 r. wyniósł 8,6 proc. Wciąż rośnie szybciej w ujęciu rocznym niż wskaźnik inflacji (w październiku 5 proc.).