Od czerwca do sierpnia ruch w pizzeriach spadł 10,3 proc., licząc rok do roku, podczas gdy w lokalach serwujących kanapki czy dania z kurczaka obniżył się o 3,2 proc. – wynika z danych Proxi.cloud w oparciu o analizę zachowań 3 mln konsumentów. „Rzeczpospolita” poznała dane jako pierwsza, powstają one w oparciu o analizę ruchu telefonów komórkowych.

Reklama

Tomasz Sitarski

Mniejszy tłok nie tylko w pizzeriach

– Na spadek ruchu z jednej strony mogła wpłynąć specyfika okresu wakacyjnego i zwiększona aktywność związana ze spędzaniem czasu na zewnątrz w porównaniu z 2023 r. – mówi Łukasz Pytlewski z Proxi.cloud. – Z drugiej strony wpływ na spadek ruchu mogła mieć sytuacja ekonomiczna Polaków, która może wpływać na zmniejszenie okazji do stołowania się poza domem – dodaje. Firma zauważa, że na spadek ruchu mógł też wpłynąć trend związany ze składaniem zamówień przez aplikacje oferujące dowóz posiłków do domu.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy McDonald's mocno stracił na podwyżkach cen. Widać to w wynikach giganta Największa sieć fast-food na świecie zanotowała pierwszy od czasów pandemii spadek sprzedaży i zysków, co analitycy tłumaczą podwyżkami cen. Teraz firma próbuje z tym walczyć nową ofertą w obniżonych cenach.

Potwierdzają to firmy oferujące tego rodzaju usługi. – Zainteresowanie zamówieniami posiłków z dowozem rośnie, widzimy także szczególny wzrost popularności w kategorii dań typu fast food. Wśród niektórych partnerów z tego segmentu zanotowaliśmy wzrost liczby zamówień nawet o 40–60 proc. w skali rok do roku – mówi Agata Polityło, dyrektorka generalna w Wolt Polska. – Zwiększa się także koszyk w przypadku fastfoodowych posiłków. W tym roku użytkownicy [aplikacji – red.] Wolt składali zamówienia o średnio 20 proc. większe w porównaniu z 2023 rokiem. Z pewnością ma to związek z ogólnym wzrostem popularności jedzenia na dowóz oraz licznymi akcjami promocyjnymi, jakie przeprowadzają restauracje typu fast food – dodaje.