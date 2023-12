Chiny mają więcej markowych kawiarni niż Stany Zjednoczone

Z raporty wynika, że liczba markowych kawiarni w drugiej co do wielkości gospodarce świata wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 58%, osiągając 49 691 placówek. Starbucks otworzył w tym okresie 785 lokali w kraju i jest drugim co do wielkości operatorem markowej kawy pod względem liczby punktów - informuje World Coffee Portal.

Czytaj więcej Gastronomia Oszałamiający sukces Starbucks w Chinach. Sprzedaż wystrzeliła Starbucks odradza się w Chinach po gwałtownym spadku sprzedaży z powodu ograniczeń covidowych w zeszłym roku. W ciągu trzech miesięcy kończących się 2 lipca sprzedaż w chińskich lokalach otwartych przez co najmniej 13 miesięcy wzrosła o 46 procent rok do roku -poinformował amerykański koncern.

Luckin Coffee, chiński start-up, który trzy lata temu został uwikłany w skandal związany z oszustwami i wyrzucony z Wall Street, to największa w kraju sieć kawiarni z ponad 13 000 punktów sprzedaży. „Ponad 90% z 4000 ankietowanych konsumentów chińskich kawiarni pije gorącą kawę co tydzień, a 64% spożywa kawę mrożoną przynajmniej raz w tygodniu” – podał World Coffee Portal. Z badania wynika, że prawie 90% ankietowanych konsumentów odwiedza kawiarnię lub składa zamówienie w kawiarni przynajmniej raz w tygodniu.

Chiny wyrastają na kawową potęgę

Chiny stały się światową potęgą przemysłu kawowego, pomimo kłopotów w ostatnich latach z zawirowaniami gospodarczymi. Na początku tego roku Starbucks przeznaczył ponad 200 milionów dolarów na nowy kampus we wschodniej części kraju. W momencie otwarcia we wrześniu amerykański gigant oświadczył, że była to największa inwestycja, jaką kiedykolwiek poczynił w centrum produkcji i dystrybucji kawy poza Stanami Zjednoczonymi.