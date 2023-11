Gwiazdkowa restauracja zostanie zamknięta. Bo jest za drogo

Deanes EIPIC to restauracja należąca do Michaela Deane’a, uznanego szefa kuchni z Irlandii Północnej. W 1997 roku, po niespełna dwunastu miesiącach działalności, restauracja została nagrodzona pierwszą gwiazdką Michelin. W sumie przyznano ją restauracji sześć razy z rzędu. Mimo to Deanes EIPIC, która działa od 26 lat - do końca roku ma zostać zamknięta.

Według informacji CNN zarządzająca nią firma wyjaśniła, iż decyzję o zamknięciu lokalu podjęto ze względu na "wzrost wrażliwości cenowej klientów, wpływu pandemii COVID-19, brexitu oraz rosnących kosztów utrzymania". Zaznaczono, że planowane jest wznowienie działalności, jednak "z większym naciskiem na stosunek jakości do ceny".

Alex Greene, szef kuchni w Deanes EIPIC, powiedział CNN, że sytuacja w branży gastronomicznej jest trudna. - EIPIC zdecydowanie nie był restauracją, która umierała. Ale ludzie przychodzili tutaj z oczekiwaniami. Koszt ich spełniania w trakcie lockdownu podwoił się i wymknął spod kontroli. Jednocześnie nie mogliśmy podwoić cen - powiedział kucharz, którzy ma na koncie występ w finale popularnego w Wielkiej Brytanii telewizyjnego show kulinarnego "Great British Menu".

Menu degustacyjne w EIPIC kosztuje 100 funtów (około 510 złotych). CNN pisze, że jak na restaurację o takiej renomie, nie jest to cena bardzo wygórowana. Okazuje się, że jednak jak na niewielki Belfast, który nie jest też centrum turystycznym – ceny w EIPIC były jednak nazbyt wygórowane.