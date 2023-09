Pizzerie i fast-foody mocno obrywają. Straciły w wakacje mnóstwo klientów

Rynek nadal się rozwija, zapotrzebowanie na tego typu lokale rośnie, co pokazuje choćby skala zainteresowania nową siecią Popeyes, która właśnie otworzyła swój pierwszy lokal w Warszawie i ogółem trzeci w Polsce.

– Goście naprawdę dopisali. Już po pierwszych godzinach od otwarcia widać, że warszawiacy zasmakowali w naszych daniach. Do końca roku planujemy otwarcie jeszcze dwóch kolejnych restauracji w tym mieście – mówi Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Popeyes w regionie.

Miłosz Sojka, drugi ze współautorów badania, uważa, że spadki liczby klientów jak i wizyt raczej nie powinny być na ten moment niepokojące dla branży. Mniejszy ruch wcale nie musi oznaczać niższych obrotów, choć jest to prawdopodobne. Ponadto realizację zamówień przyspiesza duża liczba kas samoobsługowych. Nikodem Sarna dostrzega pewne zagrożenia dla branży. W jego opinii transfer klientów z restauracji do sklepów spożywczych oferujących gotowe dania wynika z tego, że konsumenci zostali zwyczajnie zmuszeni przez inflację do ograniczania wydatków.

– Skrócenie przeciętnego czasu spędzonego w danym lokalu to naturalna konsekwencja spadku natężenia ruchu. Kolejki są mniejsze, a w rezultacie oczekiwanie na złożenie i odbiór zamówienia się skraca. Nie można też jednoznacznie wykluczyć, że konsumenci szybciej opuszczają restauracje, bo kupują mniej dań – stwierdza ekspert z Proxi.cloud.

Pomiędzy dwiema kategoriami analizowanych restauracji, tj. pizzeriami i fast foodami, utrzymuje się wysoki wskaźnik tzw. współodwiedzalności. Ponad 90 proc. klientów tych pierwszych odwiedza również fast foody, a przeszło 70 proc. osób uczęszczających do tych drugich bywa w pizzeriach.