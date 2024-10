Materiał powstał we współpracy z bankiem BNP Paribas

Zaledwie 25 proc. przedsiębiorstw mierzy wpływ swojego biznesu na otoczenie. Co dziesiąta firma nie potrafi stwierdzić, czy ma wdrożone odpowiednie mierniki, a pozostałe 65 proc. ich nie ma. Zaledwie 17 proc. z tej ostatniej grupy zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zacząć mierzyć swój wpływ na środowisko i społeczeństwo. To niepokojące dane, bo ESG systematycznie zyskuje na znaczeniu. Niestety, gros przedsiębiorstw nie ma odpowiedniej wiedzy na ten temat.

ESG w strategicznym ujęciu

Z badania Banku BNP Paribas wynika, że jedna trzecia firm ma już za sobą pierwsze inwestycje w zrównoważony rozwój, a kolejne 10 proc. dołączy do tego grona w następnych trzech latach. Przedsiębiorcy będą inwestować przede wszystkim w zmianę źródeł energii, modernizację sposobu produkcji oraz w inne działania, dzięki którym spadnie ich zużycie surowców oraz wody. Ważnym działaniem będzie też termoizolacja budynków oraz wymiana floty pojazdów na hybrydy i elektryki.

Zielone inwestycje są bardzo istotnym krokiem, ale stanowią tylko jeden z elementów. Na ESG trzeba patrzeć szeroko, przez pryzmat transformacji całego biznesu. Fundamenty do takiego podejścia powinny znaleźć się w strategii przedsiębiorstwa. Już na tym etapie warto skorzystać z wiedzy ekspertów. Dotyczy to zarówno firm, które modyfikują swoje strategiczne podejście w kierunku zrównoważonego biznesu, jak i tych, które są dopiero na początku całej drogi i strategii jeszcze nie mają. Wskazówek mogą szukać m.in. w poradniku ESG autorstwa Banku BNP Paribas. Jest to kompendium wiedzy o najważniejszych regulacjach prawnych. Dostępny za darmo na stronie internetowej banku poradnik omawia założenia Europejskiego Zielonego Ładu i unijnych regulacji takich jak taksonomia, dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) czy regulacje dotyczące równości płci. Zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące tego, jakie kroki trzeba podjąć, żeby skutecznie wdrażać i raportować działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wyjaśnia, od czego zacząć transformację w firmie, które przedsiębiorstwa będą musiały wdrożyć działania z tego obszaru oraz tłumaczy, dlaczego warto to zrobić. Poradnik przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych firm.

Biznes ma wiele do zrobienia

Brak odpowiedniego podejścia do kwestii ESG wiąże się nie tylko z ryzykiem naruszenia przepisów i restrykcyjnych kar. W świetle coraz dalej idących oczekiwań regulatorów, kontrahentów, inwestorów i klientów firmy, które w porę nie przeprowadzą transformacji, po prostu stracą swoją rynkową pozycję, a nawet całkowicie wypadną z łańcucha dostaw. Bowiem w dłuższej perspektywie przedsiębiorstwa, które nie zmierzają w kierunku zrównoważonego biznesu, są postrzegane jako mniej transparentne. To z kolei przekłada się na wyższe koszty pozyskania finansowania, gorsze warunki w relacjach z kontrahentami lub całkowitą utratę tych relacji. Takim firmom jest trudniej pozyskać wartościowych pracowników oraz utrzymać klientów. Prawie trzy czwarte Polaków uważa, że ważne jest, aby korporacje podejmowały działania w obszarze ESG. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej dotyczącej zrównoważonego biznesu odsetek ten będzie rósł.

Choć o ESG mówi się już od kilku lat, to gros przedsiębiorstw jest dopiero na początku zielonej ścieżki. Dobrze obrazują to globalne badania na temat poziomu przygotowania firm do ujawniana danych niefinansowych. Aż 71 proc. organizacji znajduje się na wczesnym etapie dojrzałości pod względem raportowania informacji niefinansowych – wynika z badania KPMG. Zaledwie 29 proc. ma procedury umożliwiające dokładne rejestrowanie dokumentów, procesów i decyzji związanych z ESG. Jeszcze bardziej niepokojące wnioski płyną z badania firmy doradczej Grant Thornton: wśród ankietowanych spółek tylko co dziesiąta wie, kiedy musi rozpocząć raportowanie niefinansowe. Co piąta twierdzi, że w ogóle nie będzie miała takiego obowiązku, z kolei 57 proc. przyznało, że nie ma wiedzy na ten temat. A warto odnotować, że badanie dotyczyło firm średnich i dużych. W grupie mniejszych podmiotów wyniki byłyby zapewne jeszcze gorsze.

Bez wsparcia ani rusz

W Polsce główną motywacją dla przedsiębiorców do podążania zieloną ścieżką są trzy kwestie: wymogi prawne (36,7 proc.), presja klientów (32,5 proc.) oraz chęć obniżenia kosztów (32,5 proc.). Na czwartym miejscu znalazły się względy wizerunkowe, a dopiero na siódmym troska o zmiany klimatyczne. Tymczasem naukowcy alarmują, że prawdopodobnie nie uda się utrzymać celów środowiskowych ustalonych w porozumieniu paryskim z 2015 r. Zmiany klimatyczne się pogłębiają. Już teraz wysokie temperatury, anomalie pogodowe oraz niedobór wody uderzają w biznes i przyczyniają się do pogłębienia problemu światowego ubóstwa. To wymaga zintensyfikowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem wśród organizacji międzynarodowych, państw oraz przedsiębiorstw. Przed szczególnie trudnym zadaniem stoją te ostatnie, bo to właśnie na nie nałożono największe obciążenia.

Wśród głównych barier dla ESG firmy wymieniają przede wszystkim kwestie finansowe. Tutaj wsparciem może być sektor bankowy, który dobrze przygotował się na wyzwania stojące przed zrównoważoną transformacją. Prawie 80 proc. ankietowanych ocenia dostępność finansowania zrównoważonego rozwoju w bankach jako dobrą lub przeciętną – wynika z badania Banku BNP Paribas.

Dużą bolączką dla biznesu w zakresie wdrażania zasad ESG jest również skomplikowane ustawodawstwo. Dodatkowym wyzwaniem jest opóźnienie Polski w implementacji unijnego prawa. Dobrze obrazuje to przykład dyrektywy CSRD. Termin na wdrożenie jej zapisów do krajowego porządku prawnego minął 6 lipca 2024 r., a polskie przepisy jeszcze nie zostały uchwalone.

Coraz więcej firm dostrzega szanse płynące z transformacji

Bank BNP Paribas od dawna pomaga rodzimym firmom w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Żyjemy w intensywnie zmieniającym się środowisku legislacyjnym, zmierzającym do niskoemisyjnej gospodarki. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, powinny wprowadzić przepisy implementujące dyrektywę CSRD, która dotyczy raportowania ESG. Pomimo opóźnień we wdrożeniu dyrektywy do krajowego porządku prawnego należy pamiętać, że jednym z jej elementów jest obowiązek raportowania śladu węglowego. Zgodnie z wymogami CSRD w następnym roku największe polskie firmy są zobowiązane do raportowania działań w zakresie ESG w swoich raportach za 2024 r. W kolejnych latach ten obowiązek stopniowo rozszerza się na kolejne organizacje w zależności od ich wielkości, tj. na duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz spółki notowane na giełdzie zatrudniające powyżej dziesięciu pracowników. Rewolucja transformacyjna już się rozpoczęła i będzie nabierać tempa.

Z naszych obserwacji i badań, m.in. raportu „Koniunktura finansowania zrównoważonych zmian biznesu w Polsce”, wynika, że większość firm nie mierzy swojego wpływu na środowisko i społeczeństwo. W wielu firmach największą barierą jest brak wiedzy i zrozumienia, dlaczego ESG jest ważne i jak będzie wpływać na konkurencyjność firm.

Biorąc pod uwagę kumulację wyzwań czekających zarządzających przedsiębiorstwami, projektowanie strategii zrównoważonego rozwoju firmy wysuwa się na jedną z ważniejszych decyzji, przed którymi dziś oni stoją. Tę rosnącą świadomość i potrzebę zmian widać już w planach przedsiębiorców. Zgodnie ze wspomnianym raportem w następnych trzech latach ponad 40 proc. planuje inwestować w projekty, które będą równoważyć ich biznes. Świadczy to również o tym, że coraz większa liczba firm dostrzega nie tylko zagrożenia, ale też szanse płynące z transformacji takie jak wzrost konkurencyjności, poprawa wizerunku czy finalnie oszczędności, np. poprzez redukcję zużycia energii, wody i surowców. Obecnie najważniejsze z punktu widzenia większości firm jest szybkie przestawienie biznesu na nowe źródła energii. Planowane są też inwestycje w modernizowanie i ekousprawnianie biznesu.

Ważną rolę w transformacji przedsiębiorstw odgrywa branża finansowa poprzez zapewnienie dostępności produktów i rozwiązań finansowych na ten cel. Bank BNP Paribas stale i aktywnie wspiera przedsiębiorców w tych ważnych dla polskiej gospodarki zmianach. Naszym klientom oferujemy już wypracowane narzędzia pozwalające wspierać ich transformację. Wartość zrównoważonego finansowania udzielonego przez bank na koniec I półrocza 2024 r. wyniosła 9,96 mld zł. Stale pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, czerpiąc również z doświadczeń Grupy BNP Paribas.

