Justus Wolff: AI w opiece zdrowotnej przyniesie ludziom korzyści

A więc jak?

Nie sądzę, by sztuczna inteligencja miała nam odebrać pracę. Oczywiście zmieni się sposób wykonywania pracy. Musimy nauczyć się współpracować z AI. Mogę podać konkretny przykład. Mam na myśli wsparcie diagnostyczne, o którym już wspomniałem. Zajmuję się sztuczną inteligencją i diagnostyką. Jak możemy szybko zdiagnozować pacjenta? Dzięki pomocy sztucznej inteligencji możemy to zrobić znacznie wcześniej niż lekarz lub sam pacjent. To prawdziwe wsparcie dla doktora. Ale decyzję podejmuje sam lekarz. Może przeprowadzić badania laboratoryjne, może zmienić metodę leczenia. Obecnie sztuczna inteligencja to narzędzie pomocnicze, które w mojej opinii już wkrótce zacznie być stosowane na szeroką skalę.

