Własna produkcja gazu to gwarant bezpieczeństwa energetycznego

Zakupy realizowane są zarówno w ramach kontraktów długoterminowych, jak i spotowych. Spółka zabezpiecza też na własne potrzeby flotę gazowców, którymi transportuje LNG. Cztery już są używane, dwa następne dołączą do nich w 2025 r., a w 2026 r. dojdą kolejne dwa, co da w sumie liczbę ośmiu statków.

Spółka stawia na własne wydobycie, które jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa energetycznego. W tym na produkcję krajową. Obecnie wydobycie w Polsce oscyluje w granicach 3,5 mld m sześc. rocznie. – To zasób w pełni kontrolowalny przez naszą firmę w całym łańcuchu wartości – zaznacza dyrektor. Gaz wydobywany jest też w Norwegii. W 2023 r. produkcja na norweskim szelfie kontynentalnym wyniosła ponad 3 mld m sześc., a w 2024 r. może osiągnąć około 4,5 mld m sześc.

Orlen przygotowuje aktualizację strategii, którą przedstawi przed końcem tego roku. Przegląd czeka też strategię upstreamową.

– Prowadzimy prace studialne, jeśli chodzi o wydobycie krajowe. Robimy to w sposób ciągły. Chcemy inwestować w produkcję w Polsce. Oceniamy potencjał geologiczny złóż na Podkarpaciu oraz w województwie lubuskim i wielkopolskim. Staramy się intensyfikować wydobycie poprzez zastosowanie różnych technologii. Bardzo poważnie patrzymy na potencjał gazu, który występuje na terenie kraju – mówi Robert Czekaj. – Jednocześnie w sposób organiczny będziemy rozwijać wydobycie w Norwegii, by dojść do około 10 mld m sześc. własnego wydobycia, łącznie na tych dwóch rynkach – dodaje.

Czy to oznacza koniec akwizycji na szelfie? – Nie wykluczamy przejęć, jeśli pojawią się jakieś atrakcyjne cele. Ale zasadniczo chcemy się w tej chwili mocno skupić na intensyfikacji wydobycia z tych źródeł, które już posiadamy – wyjaśnia Robert Czekaj.

Strategia określi też poziom wydatków inwestycyjnych, które kierowane będą na produkcję i poszukiwanie gazu. Dyrektor przyznaje, że pieniądze potrzebne są w różnych segmentach, w których działa grupa. Środki są ograniczone, trzeba je racjonalnie podzielić między poszczególne obszary. – Patrząc na skalę wydobycia, wydaje się, że sumy, jakie będziemy przeznaczać na upstream, będą adekwatne – informuje.