Sport, mentorzy i prawidłowe nawyki uczą dzieci dobrze jeść

Prof. Krystyna Gutkowska przytoczyła doświadczenia z wizyty w szkolnej stołówce, gdzie kucharki potrafiły przygotować dwudaniowe obiady, których składniki kosztowały… 7 zł.

– Panie na stołówkach potrafią wyczarować cuda. Katering działa średnio, więcej kosztuje rodziców, a na koniec dnia efekt pracy stołówek jest dużo lepszy, dzieci zjedzą prawidłowo zbilansowane posiłki w szkole – tłumaczyła ekspertka.

Dla edukacji dzieci kluczowe jest zaangażowanie rodziców – wspólne posiłki w domu, wspólne gotowanie i dawanie dzieciom odpowiedzialności za wybór np. warzyw, jednak organizacja żywienia w szkole już od rodzica nie zależy.

– To jest pytanie do dyrektora i rady rodziców, czy zwracają uwagę na to, co znajduje się w automatach sprzedażowych, czy są tam zdrowe produkty, czy to, co wstawiający te produkty uważa za dochodowe dla siebie – mówiła prof. Gutkowska i przypomniała, że jej instytut przygotował specjalną książkę z prostymi przepisami, które mają wspierać prawidłowe nawyki żywieniowe rodzin.

