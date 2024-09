Silna obecnie polska waluta nie służy eksporterom

Różne formy wsparcia

Przedstawiciel KUKE wyjaśnił, że ubezpieczenia inwestycji polskich firm w Ukrainie są dostępne i takie transakcje są zawierane. – W pierwszym dniu wojny bank centralny Ukrainy wprowadził moratorium płatnicze, z którym w jakiejś części musieliśmy żyć aż do 11 lipca. Rozmawialiśmy z władzami ukraińskimi na ten temat wiele razy, obecnie moratorium jest zniesione – dodał dyr. Maciaszek.

– Barierą, której waga będzie rosła, są problemy związane z inwestycjami przedsiębiorstw. Są one niechętne do podejmowania działalności inwestycyjnej. Nie napotykają barier związanych z brakiem dostępu do finansowania, bowiem według ostatnich analiz co szósty przedsiębiorca, który zgłasza się do banku z finansowaniem, otrzymuje takie finansowanie, jakie chce. Jedynie co dziesiąty przedsiębiorca dostaje decyzję odmowną. Natomiast z badań wynika, że ponad 60 proc. firm nie podejmuje działalności inwestycyjnej. Spośród tych przedsiębiorstw, czyli spośród tej grupy nieinwestującej, ponad 70 proc. mówi: nie podejmujemy działań inwestycyjnych, ponieważ nie widzimy takiej potrzeby – mówił Tomasz Pawlonka. Przyznał, że nie wiadomo, czy jest to chwilowa decyzja, która zmieni się wraz z napływem pieniędzy z KPO, czy dłuższy trend. Na razie niespełna 11 proc. przedsiębiorstw planuje zaciągnąć kredyt w celu realizowania inwestycji.

– Przy obecnych stopach oprocentowanie kredytu jest tak wysokie, że zaciągają go tylko ci, którzy naprawdę muszą – uważa Paweł Dziekoński. – Złoty jest przewartościowany. To dobrze dla długu publicznego, ale zaduszamy gospodarkę tym kosztem finansowania – dodał.

Nieoczywiste szanse na przyszłość

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, jakie rynki są interesujące dla polskich przedsiębiorców, szczególnie w sytuacji, w której ze względu na wojnę w Ukrainie zmieniła się geopolityka eksportowa, a część krajów UE ma znacznie niższy wzrost gospodarczy niż Polska. Zwrócili uwagę na znaczenie demografii w prowadzeniu zagranicznego biznesu. Interesujące dla polskich producentów są przyczółki w USA, kraje Afryki, kraje arabskie, wskazywali.

– Budujemy fabrykę w Stanach Zjednoczonych. To jeden z rynków, na których się rozwijamy szybko i dynamicznie. W takim tempie, że po to, by skrócić łańcuchy dostaw, stawiamy fabrykę. Dostaliśmy wsparcie lokalne, granty, zwolnienia podatkowe. Poznaliśmy amerykańską stronę dbania o inwestycje. Myślę, że jest dużo łatwiej dostać pozwolenie na budowę, rozbudowę, środowiskowe zgody w Północnej Karolinie niż w Nowym Sączu – dodał przedsiębiorca. I przyznał, że trudno jest zrozumieć, dlaczego podobnej polityki nie prowadzi dla swoich inwestorów administracja polska.

Paneliści rozmawiali także o perspektywach dla eksporterów z Polski.