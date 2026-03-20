Z tego artykułu dowiesz się: Czym charakteryzuje się obecna sytuacja na rynku złota, w której jego cena spada pomimo wzrostu awersji do ryzyka;

Jakie konsekwencje dla teoretycznych, niezrealizowanych zysków Narodowego Banku Polskiego ma niedawny spadek notowań złota;

Jakie są deklarowane plany Narodowego Banku Polskiego dotyczące kontynuacji zakupów złota i docelowej wielkości rezerw;

Jakie są prognozy analityków dotyczące przyszłych kierunków cen złota.

Za 1 uncję złota płacono w piątek rano 4694 dol. Zyskiwało ono prawie 2 proc. w porównaniu z czwartkiem, ale w poprzednich dniach taniało. Kruszec tracił na wartości już trzeci tydzień z rzędu. Od początku wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej jego cena spadła o 11 proc., a od szczytu z 29 stycznia, o 16 proc.

Dlaczego ceny złota spadają?

Do przeceny złota doszło pomimo wzrostu awersji inwestorów do ryzyka. Złoto zwykle jest traktowane jako aktywo z „bezpiecznej przystani”, które zyskuje w momentach kryzysowych. Tym razem jednak inwestorzy zaczęli spodziewać się, że Fed będzie mniej skłonny do cięcia stóp procentowych, a to doprowadziło do umocnienia dolara. Swoje zrobiło również to, że złoto bardzo mocno zyskiwało przed obecną korektą, ustanawiając rekord za rekordem. Przez cały 2025 r. zdrożało ono o 66 proc. Mimo ostatniej przeceny, złoto było w piątek o prawie 9 proc. droższe niż na początku roku, o 54 proc. droższe niż 12 miesięcy temu i o 170 proc. droższe niż pięć lat temu.

– Globalne rynki doświadczyły szerokich wyprzedaży, ponieważ inwestorzy szukali najszybszych aktywów do sprzedaży. Być może teraz widzimy kolejny etap tej fazy, w którym sprzedawane są aktywa postrzegane jako bezpieczne przystanie, aby sfinansować zakupy tych, które mogły nadmiernie zareagować na obecną sytuację – twierdzi Paul Surguy, dyrektor zarządzający i szef zarządzania inwestycjami oraz oferty w Kingswood Group.