Według portalu Downdetector, na którym można zgłaszać wszelkie awarie, nastąpił lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących kart płatniczych. Utrudnienia występują w największych sieciach handlowych, w tym w Lidl, Biedronka, a także na stacjach benzynowych.

Według informacji radia RMF FM problem nie dotyczy banków, a terminali kart płatniczych Visa i Mastercard.

Są też problemy z płatnościami Blikiem.