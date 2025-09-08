Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Pęczniejące miliardy Polaków na kontach IKE i IKZE

Na koniec pierwszego półrocza już ponad milion Polaków miał IKE. Aktywa zgromadzone na tych kontach zbliżyły się do 27 mld zł. Z kolei IKZE jest już ponad 615 tys., a Polacy zgromadzili na nich 14,3 mld zł.

Publikacja: 08.09.2025 04:52

Pęczniejące miliardy Polaków na kontach IKE i IKZE

Foto: Adobe Stock

Przemysław Tychmanowicz

Już na początku lipca na łamach "Parkietu" pisaliśmy, że maklerskie Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) sięgają po niebotyczne rekordy. Oficjalne dane opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego tylko to potwierdziły. Statystyki nadzoru rzucają jednak też nieco więcej światła na rynek kont emerytalnych. Okazuje się, że maklerskie IKE i IKZE to nie tylko budowa masy, ale także i "rzeźby". Trend wzrostowy jest mocny, ale czymże byłby rynek, gdyby nie pojawiło się pewne "ale".

IKE i IKZE rosną w siłę

Według oficjalnych danych KNF, w I półroczu branża maklerska otworzyła 62,2 tys. rachunków IKE. Jest to więc wyraźnie lepszy wynik niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wtedy brokerzy otworzyli 15,8 tys. kont, ale trzeba oczywiście wziąć poprawkę na to, że do tak wyraźnego wzrostu wydatnie dołożył się nowy gracz na tym rynku, czyli firma XTB.

Nie zmienia to jednak faktu, że maklerzy mają powody do zadowolenia. W I półroczu to właśnie ta branża otworzyła najwięcej IKE. W TFI przybyło 55,6 tys. nowych kont, a w skali całego rynku przybyło ich 127,9 tys. Na koniec I półrocza prowadzonych było w sumie już ponad 1 mln IKE. Pod względem liczby rachunków wciąż prym wiedzie branża TFI. Ma ich 524,3 tys. W przypadku branży maklerskiej jest to 252,4 tys. kont.

Maklerzy zawstydzają jednak innych uczestników rynków wartością zgromadzonych aktywów na IKE. W biurach i domach maklerskich Polacy na IKE mają już 11,75 mld zł. Druga w tym zestawieniu jest branża TFI z wynikiem 7,22 mld zł. Cały rynek IKE na koniec I półrocza był zaś wart 26,9 mld zł. Klienci biur maklerskich także w największym stopniu wykorzystują limity wpłat. W ich przypadku, średnia wysokość wpłaty na IKE wyniosła w I półroczu 12,2 tys. zł (limit to nieco ponad 26 tys. zł). 7,8 tys. zł wynosiły średnie wpłaty w bankach, a średnia dla całego rynku sięga 5,9 tys. zł.

Maklerzy rosną w siłę również w ramach kont IKZE. Z danych KNF wynikło, że w I półroczu branża otworzyła 12,7 tys. tych rachunków, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było ich niecałe 8,4 tys. W przypadku IKZE maklerzy wciąż jednak przegrywają z TFI, które w I półroczu otworzyły 17,2 tys. a na całym rynku pojawiło się łącznie 42 tys. nowych IKZE. W sumie TFI na koniec I półrocza prowadziły 259,6 tys. IKZE, maklerzy 133,3 tys., a na całym rynku było ich 615,5 tys.

Reklama
Reklama

Również pod względem kwot branża maklerska ustępuje jeszcze TFI. Na kontach IKZE w ramach funduszy inwestycyjnych zgromadzonych na koniec I półrocza było 5,9 mld zł, podczas gdy na rachunkach maklerskich było to 3,4 mld zł, a cały rynek IKZE osiągnął wartość 14,3 mld zł. Klienci branży maklerskiej w największym stopniu wykorzystują jednak limity związane z IKZE. Średnia wysokość wpłat u maklerów wynosiła 8,4 tys. zł. W tym zestawieniu drugie miejsce zajęły OFE z wynikiem 4,4 tys. zł, a średnia dla całego rynku ukształtowała się na poziomie 4,6 tys. zł.

Nowe rekordy

Drugie półrocze, jak to zawsze bywa, powinno przynieść jeszcze większe przyspieszenie w IKE i IKZE, w tym także w branży maklerskiej. Polacy po konta emerytalne sięgają najchętniej w ostatnich miesiącach roku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można także zakładać, że istotne przyspieszenie zobaczymy w maklerskich IKZE.

– IKZE w XTB na szeroką skalę wystartowało w III kwartale i dopiero po publikacji wyników za ten okres będziemy mogli podać więcej szczegółów. Mogę powiedzieć, że poziom zainteresowania jest zgodny z naszymi oczekiwaniami – mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Praca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Emerytury Finanse IKE IKZE

Już na początku lipca na łamach "Parkietu" pisaliśmy, że maklerskie Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) sięgają po niebotyczne rekordy. Oficjalne dane opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego tylko to potwierdziły. Statystyki nadzoru rzucają jednak też nieco więcej światła na rynek kont emerytalnych. Okazuje się, że maklerskie IKE i IKZE to nie tylko budowa masy, ale także i "rzeźby". Trend wzrostowy jest mocny, ale czymże byłby rynek, gdyby nie pojawiło się pewne "ale".

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Cena złota przebiła szczyt z kwietnia i ustanowiła nowy rekord
Finanse
Nowy rekord cen złota – już powyżej 3500 dolarów za uncję
Dr Lisa DeNell Cook, członkini Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej
Finanse
Donald Trump rozpoczął szturm na amerykański bank centralny
Siedziba KNF, Warszawa
Finanse
Donald Tusk powołał nowego wiceszefa KNF. Jakie ma zadania?
Bankomat w Tel Awiwie w Izraelu
Finanse
Norweski fundusz odcina się od Izraela: sprzedano udziały w bankach i amerykańskiej firmie
Uczestnicy debaty o OKI, która odbyłą się przed siedzibą Ministerstwa Finansów (od lewej): Michał Pi
Finanse
"MF otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego.
Reklama
Reklama
e-Wydanie