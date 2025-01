Z danych BIK wynika, że ta forma płatności za zakupy cieszy się zainteresowaniem szczególnie osób w wieku do 44 lat, z przewagą kobiet, a dla prawie 10 proc. korzystających była w ogóle pierwszą transakcją o charakterze kredytowym (z czego połowa to osoby młode, do 24 roku życia). – Jeżeli te osoby będą spłacać swoje zobowiązanie w terminie, zaczną budować pozytywną historię kredytową w BIK, która może im pomóc, gdy w przyszłości zdecydują się na większy kredyt – podkreślał prezes Cholewa.

Z danych BIK wynika również, że ok. 20 proc. odroczonych płatności to w pożyczki rozłożone na raty. A to rodzi ryzyko wpadnięcia w pętlę zadłużania, dla tych osób, które z BNPL będą korzystać nadmiernie – Dlatego zwracamy tu jednak uwagę, by analizować własną zdolność kredytową zanim podejmiemy decyzję o rozłożeniu kolejnego zobowiązania z odroczoną płatnością na raty oraz kontrolować swoje bieżące wydatki, by nie doprowadzić do problemu nadmiernego zadłużenia – podkreślał prezes Cholewa.

Prognozy dla kredytów i pożyczek na 2025 r.

Zdaniem BIK, również perspektywy dla rynku kredytów w 2025 roku wyglądają w miarę obiecująco, choć dynamika rynku może być raczej jednocyfrowa.

- Prognozy BIK na rok 2025 zakładają spadek stóp procentowych od trzeciego kwartału oraz wzrost dochodów o 8 proc. Wpłynie to na wyższą zdolność kredytową i dostępność kredytów. Prognozujemy niewielki wzrost wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych o 1,2 proc. do 88,2 mld zł oraz wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 5,9 proc. do 100,5 mld zł – prezentował prezes Biura Informacji Kredytowej.

Wzrośnie, ale nie tak wysoko, jak w 2024 roku, wartość pożyczek gotówkowych udzielanych przez firmy pożyczkowe. BIK prognozuje na 2025 rok wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych na poziomie 15,9 mld zł, co oznacza wzrost o 5,8 proc. rok do roku. Sprzedaż kredytów ratalnych wzrośnie według BIK o 4,9 proc. do 27,5 mld zł. Perspektywa wzrostu sprzedaży pożyczek celowych prognozowana jest na poziomie 8,7 proc., a nie jak w ubiegłym roku na 52,4 proc.