Majątek Marka Zuckerberga, właściciela Meta Platforms, akurat w trakcie powyborczej sesji niewiele się zmienił. Wynosił on wówczas 202,5 mld dol. W piątek sięgał już jednak 209 mld dol. W przypadku czwartego na liście najbogatszych Larry’ego Ellisona z Oracle majątek skoczył w trakcie powyborczej sesji o ponad 5 proc., do 193,5 mld dol., a już w piątek wynosił 202 mld dol. Larry Page, współzałożyciel Google’a, chwilowo wyprzedził w tym zestawieniu Billa Gatesa, właściciela Microsoftu, gdyż jego majątek wzrósł w okresie od wtorku do końca czwartkowej sesji ze 152,8 mld dol. do 161,9 mld dol. Wycena bogactwa Gatesa powiększyła się natomiast w tym czasie ze 157,7 mld dol. do „tylko” 161,4 mld dol. Później jednak Gates wzbogacił się do 162 mld dol., a Page „zbiedniał” do 160 mld dol. Sergey Brin, inny współzałożyciel Google’a, powiększył od wtorku do piątku swój majątek ze 143,9 mld dol. do 151 mld dol.

To, jak mocno urosną majątki amerykańskich miliarderów w nadchodzących miesiącach, będzie oczywiście wiele zależało od ogólnej sytuacji na giełdach. W pierwszych dniach listopada jeszcze panował na nich optymizm, a indeksy z Wall Street biły rekordy. Dane historyczne sugerują natomiast zwyżki giełdowe w USA co najmniej do końca roku wyborczego.