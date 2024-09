Narodowy Bank Ukrainy nałożył ograniczenia na przelewy wychodzące z jednej karty bankowej na drugą, zwane także transakcjami peer-to-peer (P2P). Transakcje jednej osoby nie mogą przekraczać 150 000 hrywien miesięcznie (3700 dol) na rachunkach bankowych otwartych w jednym banku. Limity nie są nakładane na wolontariuszy posiadających legalny status oraz osoby, których dochód przekracza 150 000 hrywien. Pod warunkiem, że dochód ten może zostać zgodnie z prawem udowodniony bankowi. W oświadczeniu banku centralnego stwierdzono, że rozwiązanie to będzie obowiązywać przez sześć miesięcy i ma charakter tymczasowy.

Reklama

Ukraina walczy z nielegalnymi „spadami”

„98 proc. procent klientów nie powinno odczuwać takich ograniczeń, gdyż ich miesięczne przelewy mieszczą się w określonej kwocie” — stwierdził NBU w informacji prasowej. O zniesieniu ograniczeń dyskutuje się od maja 2024 r. i obecnie stanowią dla banku centralnego kluczowe działanie w walce ze „spadami”. „Spady” to osoby udostępniające dane swojego konta bankowego, kody PIN, często także dostęp do bankowości internetowej stronie trzeciej. Otrzymują za to konkretne wynagrodzenie. Według oświadczenia ukraińskiej Cyber ​​Police, typowy „spad” to mężczyzna w wieku od 18 do 34 lat, student, osoba przesiedlona z pierwszej linii frontu, bezrobotny lub osoba znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Ukraina. Dotychczas transakcje kartowe nie były opodatkowane

Na Ukrainie osoba fizyczna powinna płacić 18 procent podatku dochodowego i 1,5 procent podatku wojskowego. Nie ma tam natomiast podatków od transakcji kartowych – dlatego można je wykorzystać do transferu nieautoryzowanych dochodów, które nie są ujęte w jakimkolwiek zeznaniu finansowym ani podatkowym i funkcjonujących w szarej strefie. „Trudno oszacować skalę problemu stosowania „ spadów”. Ale szacujemy, że w systemie jest kilkadziesiąt tysięcy takich kont ” – napisano w oświadczeniu NBU.

Według wyliczeń banku „spady” mogą jednorazowo świadczyć swoje usługi podmiotom trzecim lub pracować regularnie udostępniając swoje karty do użytku. Przyjęta została ustawa nr 11043, zwiększająca kary za naruszenie przepisów dotyczących płatności. NBU przedstawi także ogólne zmiany w przepisach dotyczących płatności. Mają być one bardziej restrykcyjne. Powstanie także baza danych dostępna dla banków z danymi klientów, których karty były wykorzystywane do niedozwolonych transakcji.