Rosja w pogoni za dolarem otwiera rynek dla egzotycznych pośredników

Kreml potrzebuje twardych walut, od których odciął się sam, wywołując wojnę. Skutkowało to m.in. embargiem Zachodu na import do Rosji banknotów dolarowych i euro. Teraz więc Rosja dopuści do handlu walutami w Rosji banki i brokerów z 31 krajów.