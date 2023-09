Próby odreagowania złotego. Oczy wszystkich są zwrócone na Fed

UE zaapeluje do Chin o pomoc w doprowadzeniu do pokoju na Ukrainie

Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, ma zwrócić się bezpośrednio do Chin na posiedzeniu RB ONZ, aby te zrobiły więcej, by skłonić Rosję do "sprawiedliwego pokoju" na Ukrainie - wynika z informacji agencji Reutera.