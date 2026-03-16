Kadr z filmu "KPop Demon Hunters"
Koreańska animacja „KPop Demon Hunters” odniosła historyczny sukces, zdobywając najważniejsze statuetki w świecie filmu. Przed oscarową galą Netflix poinformował, że film będzie miał kontynuację.
Animacja Netflixa od swojej premiery w czerwcu zeszłego roku stała się hitem, a piosenka zatytułowana „Golden” króluje na listach przebojów. Produkcja zdobywa najważniejsze nagrody filmowe i muzyczne. Na koncie ma już Złote Globy i Grammy. Teraz do listy nagród dołączają także Oscary.
„KPop Demon Hunters” zdobył dwie statuetki za najlepszy film animowany oraz za najlepszą piosenkę. Reżyserka Maggie Kang odebrała pierwszego Oscara wraz ze współtwórcą filmu, reżyserem Chrisem Appelhansem i producentką Michelle L.M. Wong, wygłaszając emocjonalne przemówienie, w którym podkreśliła, co oznacza ta nagroda dla Koreańczyków.
„Do wszystkich fanów, dzięki którym tu dotarliśmy i dla wszystkich tych, którzy wyglądają tak jak ja – bardzo przepraszam, że zajęło to tyle czasu, byśmy mogli zobaczyć nas w takim filmie jak ten. Ale on już jest, a to oznacza, że przyszłe pokolenia nie będą musiały już za tym tęsknić. To dla Korei i dla Koreańczyków na całym świecie” – powiedziała reżyserka Maggie Kang.
Netflix potwierdził właśnie, że film „KPop Demon Hunters” doczeka się kontynuacji. W komunikacie prasowym ogłoszono, że współreżyserzy Maggie Kang i Chris Appelhans ponownie pokierują projektem. Sequel zostanie wyprodukowany przez Sony Pictures Animation. Będzie to pierwszy projekt w ramach całej serii filmów animowanych, do których para filmowców stworzy scenariusze, a następnie wyreżyseruje. Podpisana umowa jest wieloletnia. Autorzy są podekscytowani nadchodzącym wyzwaniem.
„Jako koreańska filmowczyni czuję ogromną dumę, że publiczność chce więcej tej koreańskiej historii i naszych koreańskich bohaterów” – powiedziała. „Świat, który zbudowaliśmy, ma do zaoferowania znacznie więcej i nie mogę się doczekać, by wam to pokazać. To dopiero początek” – przekazała Maggie Kang w oświadczeniu.
„Te postacie są dla nas jak rodzina, a ich świat stał się naszym drugim domem. Jesteśmy podekscytowani możliwością napisania ich kolejnego rozdziału, rzucenia im wyzwań i obserwowania ich ewolucji – oraz dalszego przesuwania granic tego, jak muzyka, animacja i fabuła mogą się ze sobą łączyć” – dodał Chris Appelhans.
Czytaj więcej
Jessie Buckley, zdobywczyni Oscara za najlepszą główną rolę kobiecą – w filmie „Hamnet” –zdecydowanie wyróżniała się na tle koleżanek po fachu, któ...
„KPop Demon Hunters” opowiada o fikcyjnym girlsbandzie, który potajemnie walczy z demonami, łącząc występy muzyczne z akcją. Produkcja zdobyła ogromną popularność wśród widzów. Stała się najchętniej oglądanym oryginalnym filmem w historii platformy Netflix, zyskując status globalnego fenomenu. Według danych z początku 2026 r. film zanotował ponad 500 milionów wyświetleń.
Piosenka „Golden” napisana przez Kim Eun-jae (EJAE), Marka Sonnenblicka, Ido i Teddy’ego przeszła do historii jako pierwszy utwór k-popowy, który kiedykolwiek otrzymał nominację do Oscara i go otrzymał. Utwór wykonywany jest przez fikcyjną grupę HUNTR/X, której głosów użyczyły EJAE, Audrey Nuna i Rei Ami.
Urodzony w Poznaniu Maciek Szczerbowski otrzymał wraz z Chrisem Lavisem Oscara za krótką animację „Dziewczynka,...
„Jedna bitwa po drugiej” została wybrana najlepszym filmem mijającego roku podczas tegorocznej gali rozdania Osc...
Na ekrany wchodzi dokument pozwalający przyjrzeć się, jak totalitaryzm oddziaływuje na zwykłych ludzi. Został ju...
„Hamnet”, mało znana historia śmierci syna Szekspira, która zainspirowała powstanie „Hamleta”, wejdzie na polski...
