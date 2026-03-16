Koreańska animacja „KPop Demon Hunters” odniosła historyczny sukces, zdobywając najważniejsze statuetki w świecie filmu. Przed oscarową galą Netflix poinformował, że film będzie miał kontynuację.

Reklama Reklama

„KPop Demon Hunters” zdobywcą dwóch Oscarów. Najlepszy film animowany i piosenka

Animacja Netflixa od swojej premiery w czerwcu zeszłego roku stała się hitem, a piosenka zatytułowana „Golden” króluje na listach przebojów. Produkcja zdobywa najważniejsze nagrody filmowe i muzyczne. Na koncie ma już Złote Globy i Grammy. Teraz do listy nagród dołączają także Oscary.

„KPop Demon Hunters” zdobył dwie statuetki za najlepszy film animowany oraz za najlepszą piosenkę. Reżyserka Maggie Kang odebrała pierwszego Oscara wraz ze współtwórcą filmu, reżyserem Chrisem Appelhansem i producentką Michelle L.M. Wong, wygłaszając emocjonalne przemówienie, w którym podkreśliła, co oznacza ta nagroda dla Koreańczyków.

„Do wszystkich fanów, dzięki którym tu dotarliśmy i dla wszystkich tych, którzy wyglądają tak jak ja – bardzo przepraszam, że zajęło to tyle czasu, byśmy mogli zobaczyć nas w takim filmie jak ten. Ale on już jest, a to oznacza, że przyszłe pokolenia nie będą musiały już za tym tęsknić. To dla Korei i dla Koreańczyków na całym świecie” – powiedziała reżyserka Maggie Kang.