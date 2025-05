Po drugiej stronie oceanu Ari Aster w „Eddington” patrzy na małe amerykańskie miasteczko w stanie New Mexico jak na siedlisko korupcji, kłamstwa, gry politycznej, zbrodni, rasistowskich zachowań, które prowadzą do powstania ruchu Black Lives Matter. Nie bez powodu bohater filmu mówi: „Jeśli cenisz życie, dwa razy zastanów się, co robisz, bo ludzie w Eddington kochają broń”. Trwa pandemia, wszyscy muszą nosić maski. Nie chce tego robić jedynie grany przez Joaquina Phoenixa szeryf, który wkrótce popełni ogromne wykroczenia, ale i tak zdecyduje się kandydować na burmistrza. Nie bez powodu recenzenci zwracali uwagę, że miasteczko Astera staje się mikrokosmosem przypominającym dzisiejszą Amerykę.

– Zrobiłem ten film ze strachu – mówił na konferencji prasowej reżyser. – Chciałem pokazać, jak żyje się w świecie, w którym traci się poczucie, co jest naprawdę ważne i prawdziwe.

Bohaterowie w depresji

Ludzie żyjący w czasach społecznej niestabilności są szczególnie narażeni na kryzysy wewnętrzne. Pochodząca z muzułmańskiej rodziny bohaterka „Mojej małej siostry” w domu ukrywa, że jest lesbijką. W filmie opartym na książce francusko-algierskiej autorki Fatimy Daas, reżyserka Hafsia Hersi delikatnie opowiada o dochodzeniu dziewczyny do prawdy o sobie, ale też pokazuje jej próby ukrycia swojej orientacji przed rodziną. Film staje się opowieścią o dojrzewaniu i „inności”. I choć nie jest tak wyrafinowany jak kiedyś „Życie Adeli – rozdział 1 i 2” Abdellatifa Kechiche’a, ma pięknie zarysowaną relację między córką a matką. Nigdy nie dojdzie do szczerej rozmowy między nimi. Ale przecież matka czuje i zachowa się wobec córki bardzo lojalnie. To niesie nadzieję.

Zabraknie jej natomiast w „Die My Love” o narastającej w kobiecie depresji. Poporodowej? A może raczej spowodowanej niespełnieniami życia? Jest tu rozczarowanie małżeńskim seksem, który kiedyś był taki ważny, samotność matki niemowlaka, zagłębianie się w rozpacz i coraz większą agresję. Film Lynn Ramsey wywołał krańcowe reakcje, ale to jest niewątpliwie bardzo ciekawe kino.