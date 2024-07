„Gliniarz z Beverly Hills: Alex F", czyli dziaders zaakceptowany, gdy przeprosi

Może i jabłko nie padło daleko od jabłoni, bo Jane śladem ojca zajmuje się walką z przestępcami, tyle że w roli adwokatki, ale nawet jeśli Foley pojawia się w Beverly Hills specjalnie dla córki, na wieść o tym, że znalazła się w poważnych tarapatach – Jane nie chce wybaczyć ojcu braku obecności w jej życiu, gdy potrzebowała go jako dziewczynka.

Próba podjęcia dialogu przez nagle powracającego po latach ojca kończy się dla niego ostrą lekcją. Na argument, że jako ojciec nie miał doświadczeń i po pięciu latach rodzicielstwa czuł się w tej roli jak pięcioletnie dziecko – Jane odpowiada ze zrozumiałym oburzeniem. Widzimy też, że brak ojca ma dewastujące skutki dla uczuciowego życia dorosłej już córki. Ewidentnie kompensuje sobie porzucenie przez rodzica – zostawiając bez ewidentnego powodu kolegę-policjanta (Joseph Gordon-Levitt). Tak się składa, że również porzuconego przez ojca. Jane jest dumna, odważna i samodzielna – jakby wycięta z szablonu feminizmu. Dopiero zagrożenie ze strony narkotykowego kartelu zmusza całą trójkę do wspólnego działania.

Tak skonstruowana fabuła pozwala przemycić na plan nie tylko dziaderskiego Alexa, ale też zalegalizować cały jego dziaderski świat wraz ze starą konstrukcją filmu, lokalizacjami, przede wszystkim zaś kumplami Murphy’ego z planu poprzednich części, a jednocześnie postaciami. To Judge Reinhold jako Billy Rosewood i John Ashton jako szef policji John Taggart, a powraca też ekstrawagancki galerzysta Serge (Bronson Pinchot).

Tak docieramy do sedna sprawy. Starsi aktorzy w imieniu starej historii i bohaterów „z brodą”, walcząc o przetrwanie, dokonują pewnych koncesji na rzecz współczesności, ale też chcą coś wytargować coś dla siebie. Padają więc żarty, którym daleko od dzisiejszego kanonu politycznej poprawności, są aluzje do męczących kobiet i żon, a także dania bynajmniej nie wegetariańskie, czyli stek, i marzenie, by ze starymi kumplami pójść do klubu ze striptizem. Atutem jest poświęcenie w akcji, która pomaga przemycić sugestię, by nie wyrzucać dziadersów na śmietnik historii, nawet jeśli bywają niesforni, bo bez ich doświadczenia i niekonwencjonalności trudno dać sobie radę z problemami, a życie staje się też jednowymiarowe, czyli nudne. Film nie proponuje jednak zbyt łatwego usprawiedliwienia win tatusiów, którzy nie dorośli do swych ról. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i winy. Tylko dzieci, stając się dorosłe, mogą okazać większą zrozumiałość.