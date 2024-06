Niepewność i rozchwianie rzeczywistości – 10 debiutów na festiwalu „Młodzi i Film”

Jakub Gierszał na pustkowiu w „Ultima Thule”

Klaudiusz Chrostowski w bardzo delikatnym, ale pozbawionym sentymentalizmu „Ultima Thule” zabiera swojego bohatera (Jakub Gierszał) na odciętą od świata brytyjską wysepkę, gdzie wśród nieziemsko pustych krajobrazów żyje niewielka grupa wieśniaków. Chłopak chce się dowiedzieć czegoś więcej o sobie. Stracił ojca. Dźwiga swój ból. Tym większy, że nosi w sobie przeświadczenie, że go „zabił”. Nie odebrał telefonu od niego, odrzucił połączenie. A może dzwonił po ratunek? Chrostowski pyta, jak żyć z zadrą. Bo można uciec przed światem, ale nie przed sobą.

Do pytań o istotę człowieczeństwa zbliża się też Piotr Biedroń w opowieści „W nich cała nadzieja”. To science fiction zrobione za bardzo małe pieniądze. Pusta przestrzeń, małe schronienie, jeep i rozklekotany robot, mający za zadanie chronić dziewczynę, która przeżyła koniec świata. Ale to ów robot właśnie może doprowadzić do jej śmierci, gdy dziewczyna zapomni sprawdzić, jak brzmi nowe hasło do wejścia w bezpieczną zonę. Uwaga więc na maszyny i sztuczną inteligencję!