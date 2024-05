100-lecie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej

We wsi Goławice Pierwsze na drodze znaleziony został martwy łoś. Mimo że o sprawie poinformowani zostali zarówno leśnicy, jak i gmina, to ciało zwierzęcia pozostało tam przed dwie doby. Teraz urzędnicy tłumaczą, jak do tego doszło. Mieszkańcy zwracali uwagę, że jest upał, a w pobliżu miejsca, gdzie leżało zwierzę, chodzą między innymi dzieci.