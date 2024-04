DZIEŃ #3 i zapowiedź DNIA #4 - Tyle słońca w całym mieście

Wybiła godzina kolejnego Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA! To już 17. edycja, na którą do Krakowa przyjechali twórcy filmowi z całej Europy i świata. W Kinie Kijów tradycyjnie rozpoczęła ją Gala Otwarcia. A co na niej było?