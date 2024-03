Sytuacja jest poważna. Nie dość bowiem, że sami sobie różnymi procesami przemysłowymi szykujemy cywilizacyjną katastrofę, to – uchylę rąbka tajemnicy – nadciąga ona z kosmosu, choć może uda się jej zapobiec. Dla nas ważniejsze są jednak inne kwestie podjęte przy okazji serialu. Pewnie to już banał, ale logując się do sieci, grając w gry, oglądając seriale dajemy skanować swoją intymność i dostarczamy wrażliwych danych swoich przeciwnikom.

Śledzimy też dwa modele postaw, które dominują w polityce, fascynacjach ideologiami, grze mocarstw i ich wywiadów, w społeczeństwie. Zawsze znajdą się ludzie naznaczeni losem lub nieszczęściem, którzy obrócą się przeciwko niedoskonałemu porządkowi, jaki zastali, ryzykując bycie fanatykiem w jakiejś sekcie za miraż poprawy świata. Czasem to komunizm, innym razem radykalny ekologizm albo miłość do UFO. To przypadek starszej Ye Wenjie (Rosalind Chao). Druga postawa może być oparta na daleko posuniętym sceptycyzmie, który nie przekracza jednak granicy podłości wobec własnego gatunku. Ten rodzaj zachowań reprezentują agent Da Shi (Benedict Wong) oraz szef MI5 Wade (Liam Cunningham). Pierwszy z nich to flegmatyczny fanatyk przekąsek, lecz dociekliwy śledczy, drugi zaś facet, który stanie na głowie, by dowalić kosmitom.

Stanisław Ulam i Oppenheimer

Akcja rozgrywa się pośród cudów natury albo iluzji, gdy nocą mruga do nas niebo lub wyświetla się na nim coś w rodzaju Google Maps, jest więc na czym zawiesić oko, pośród zaś rozwiązań, które mogą uratować ziemię przed kosmitami, jest teoria polskiego fizyka ze Lwowa o żydowskich korzeniach Stanisława Ulama, pracującego w Los Alamos z Oppenheimerem.

Na pewno mało wiarygodne jest to, że świat jednoczy się pod szyldem ONZ, nie wierzę też, by perspektywa katastrofy za dalekie 400 lat wyczyściła sklepy z piwa i whisky już teraz, skoro świat od dwóch lat toleruje takie monstra jak Putin. Trzeba jednak zgodzić się z naczelną zasadą scenariusza: ludzie byliby lepsi, gdyby w dzieciństwie omijały ich dramaty i nieszczęścia.