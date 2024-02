Czarne owce są wśród nas. I całkiem nieźle sobie radzą. Mastercard OFF CAMERA 2024

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

„Rosalie” zabierze widzów w podróż do XIX-wiecznej Francji, gdzie tajemnica pewnej kobiety odmienia życie całej społeczności, a „Czarny kos, czarna jeżyna” oferuje oryginalne spojrzenie na życie dojrzałej bohaterki, która przeżywa gwałtowne seksualne przebudzenie. W „The Dreamer" zaś jednooki ogrodnik Raphaël doświadcza zmiany w swym spokojnym życiu, gdy uznana artystka namawia go do pozowania do swoich rzeźb. To przykłady… „Czarnych owiec”, które są wśród nas i które zobaczymy w specjalnej sekcji pod taką właśnie nazwą w czasie Mastercard OFF CAMERA 2024.

Nie trzeba już wcale jechać do Kalifornii, by zostać dziwakiem i spokojnie żyć jako czarna owca, jak śpiewa w jednym ze swych numerów Lana Del Rey. – zdradza Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Mastercard OFF CAMERA. Wystarczy jednak dobrze rozejrzeć się dookoła, żeby stwierdzić, że we współczesnym krajobrazie kulturowym pełno jest różnego typu freaków, którzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stali się ulubionymi postaciami i bohaterami różnych produkcji. Nic w tym dziwnego - przecież dziwak skrywa w sobie niebezpieczeństwo, tajemnicę, podaje w wątpliwość, a często - obala - skostniałe normy społeczne i obyczajowe. – dodaje dyrektor Stępniak, zapraszając tym samym na filmową majówkę do Krakowa.

W drugiej z czterech specjalnych sekcji, które zostały przygotowane na tegoroczną odsłonę Festiwalu Mastercard OFF CAMERA, organizatorzy będą przyglądać się trudnościom i przeciwnościom zarówno losu, jak i systemu, z jakimi muszą mierzyć się postacie o niekonwencjonalnych modelach życia - które można by potocznie określić właśnie jako – „dziwaczne” czy „cudaczne”.

W SEXEDPL wierzymy, że każdy z nas pisze własną definicję „normalności”. Cieszymy się, że kolejny rok z rzędu będziemy częścią Festiwalu i dodamy edukacyjny aspekt do świetnego artystycznie programu – zapowiada Martyna Wyrzykowska, dyrektorka zarządzająca SEXEDPL. Spotkamy się z publicznością po seansach, by dyskutować, tłumaczyć i doradzać. Wiemy, że tematyka różnorodności budzi emocje, a nasi eksperci będą obecni na miejscu, by ułatwiać rozmowy na jej temat. Nasze działania będą widoczne także dla osób, którym nie uda się dotrzeć do kin - przygotujemy dla nich treści edukacyjne dostępne na naszym Instagramie, Facebooku, TikToku oraz stronie www.sexed.pl. – dodaje dyrektorka SEXEDPL.