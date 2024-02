„Opadające liście”. Zawsze jest szansa na odbicie się od dna

Proste kino Akiego Kaurismäkiego nie zdobywa Oscarów. Kochają go europejskie festiwale, ale ich też nie wygrywa. Raz wywiózł z Berlina Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię „Po tamtej stronie”, raz dostał w Cannes nagrodę jury za „Człowieka bez przeszłości”. Taki sam laur przyniosły mu „Opadające liście”.

Kaurismäki nigdy nie dał się wciągnąć w świat pełen blichtru. W lekko pogniecionych spodniach i zwyczajnej marynarce nie zważa na etykiety. Potrafił tańczyć na canneńskich schodach, w Berlinie nie był w stanie wyjść na scenę po statuetkę. Cóż, sam ma słabości. Wszyscy wiedzą, że Aki Kaurismäki często bywa na rauszu.

A jednocześnie to najwspanialszy człowiek, którego można spotkać na festiwalowych szlakach. Kocha go jego ekipa, z którą współpracuje niezmiennie od lat 80., dziennikarze wybaczają mu odwołane wywiady. Może dlatego, że ma w sobie tyle empatii. I wiarę, że opadnięte liście może jeszcze poderwać wiatr i pofruną one ku swojemu małemu szczęściu.