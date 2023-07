Netflix zekranizuje "Wzgórze psów" Żulczyka

Nie spocznę dopóki ostatnia ofiara zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana. To nasze obowiązki, nasza spuścizna, jesteśmy to winni wszystkim, którzy wtedy żyli i przeżyli, lub nie przeżyli tej hekatomby - mówił przebywający na Ukrainie, na terenach, na których dochodziło do rzezi wołyńskiej, premier Mateusz Morawiecki. Premier poinformował też, że w rejonie buczackim od kilku tygodni trwają poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej.