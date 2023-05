„Anatomia upadku”. Wspaniała Sandra Hüller

Kobieta zostaje oskarżona o morderstwo. Uderzyła męża? Czy wypchnęła go z okna? Na sali sądowej dochodzi do wiwisekcji związku. Prokurator jest profesjonalistą, zbiera każdy dowód, zadaje wnikliwe pytania. Adwokat, dawny znajomy Sandry, mówi: „Proces nie jest po to, by odkryć prawdę”. On ma wybronić swoją klientkę, nieważne, co o tym myśli.

Widz nigdy prawdy nie pozna. Sam będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, jak doszło do tragedii. Czas procesu to analiza rodziny. Wychodzą na jaw zdrady Sandry, jej biseksualizm, ale też rodzi się pytanie, czy nie ukradła kiedyś całych fragmentów nigdy niedokończonej i niewydanej powieści męża?

Czy Samuel próbował już kiedyś popełnić samobójstwo? Jakie były relacje między małżonkami? A przecież jest jeszcze Daniel, kompletnie przygnieciony rodzinną tragedią. Dużo zależy od jego zeznań. „Musisz wybrać” – mówi mu w pewnym momencie wspaniała opiekunka przydzielona przez sąd.

„Anatomia upadku” jest skromnym filmem. Dwie główne scenografie to dom w górach i sala sądowa. I non stop rozmowy. A przecież widz ani przez chwilę nie ma wrażenia „przegadania” filmu. Rzadko zdarza się tak stopniowane napięcie i tak wiele napięcia w każdej sekwencji.

To ogromna zasługa Sandry Hüller. W 2016 roku była faworytką w wyścigu do nagrody aktorskiej w Cannes, gdy zagrała w filmie „Toni Erdmann” Maren Ade. Nie dostała jej. Teraz jest na ekranie rewelacyjna. Coraz bardziej nerwowa, zdeterminowana, a jednocześnie nieprzenikniona. Widz raz jest po jej stronie, raz przeciw niej. Hüller nie daje mu odetchnąć. A przecież aktorka stworzyła też świetną kreację w „Strefie interesów” Jonathana Glazera, gdzie wcieliła się w Hedwig Hoess – żonę komendanta Auschwitz. Ten festiwal z pewnością należy do niej. I do inteligentnego kina.

Nie bardzo już pamiętam ekwilibrystykę Indiany Jonesa – Harrisona Forda na skrzydłach samolotu. Twarz Sandy Hüller mam pod powiekami.